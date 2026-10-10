Przed galą KSW 122 wszyscy mówią o zmysłowych ring girls. Ich widok rozpali każdą widownię

Ring girls są nieodłącznym elementem każdej gali KSW. Skąpo ubrane panie o zjawiskowej urodzie umilają czas oczekiwań na pojedynki w oktagonie. A te podczas najbliższej gali zapowiadają się bardzo ciekawie. Na karcie walk znajduje się dziewięć pojedynków:

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Vitalii Yakymenko vs. Marcello Morelli — MMA, o pas KSW w wadze koguciej

Laïd Zerhouni vs. Andrzej Grzebyk — MMA, waga średnia

Mateusz Makarowski vs. Adam Soldaev — MMA, waga lekka

Marian Ziółkowski vs. Wilson Varela — MMA, waga lekka

Sergiusz Zając vs. Salim El Ouassaidi — MMA, limit umowny do 95 kg

Welisson Paiva vs. Igor Włodarczyk — MMA, waga lekka

Szymon Bajor vs. Kacper Paczóski — MMA, waga ciężka

Andrzej Karkula vs. Kamil Korzeniowski — MMA, waga kogucia

Kristians Boguzs vs. Kacper Cholewa — MMA, waga lekka

Podziwiają je setki tysięcy kibiców. Piękne ring girls KSW błyszczą w klatce i na plaży!

Stawką walki wieczoru (Yakymenko vs. Morelli) jest pas mistrzowski KSW w wadze koguciej. Gala XTB KSW 122 odbędzie się w sobotę, 10 października, w Hali Podpromie w Rzeszowie. Początek wydarzenia zaplanowany jest na godz. 19. Bilety na galę można kupić na platformie eBilet. Galę XTB KSW 122 oglądać można w Canal Plus. Dostęp można wykupić na stronie Canal Plus Online. Widzowie zagraniczni mają możliwość obejrzenia walk po wykupieniu PPV na kswtv.com.

Galeria: Nieziemska uroda ring girls z KSW

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Przypomnijmy, że poprzednia gala KSW odbyła się 19 września w czeskim Libercu. W walce wieczoru wówczas Štefan Vojčák pokonał Marcina Wójcika przez TKO w 4. rundzie i zdobył tymczasowy pas mistrzowski KSW w wadze ciężkiej.