Tam wciąż jest 26 stopni i ciepłe morze. Loty w październiku już od 65 złotych!

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-10-10 10:16

Kiedy w Polsce temperatura drastycznie spada, a z nieba leje deszcz, w tych miejscach wciąż nosi się krótkie spodenki. Na Cyprze oraz w południowej Grecji (Kreta i Rodos) termometry wciąż pokazują od 24 do nawet 27 stopni, a morze po całym lecie jest nagrzane. Sprawdzamy, ile kosztują loty i co tam zobaczyć.

Cypr (Paphos i Larnaka): Gwarancja ciepła

Najbardziej wysunięty na południe skrawek Unii Europejskiej pozostaje pogodowym pewniakiem w drugiej połowie października. Podczas gdy na północy kontynentu dominują chmury, na Cyprze średnia temperatura powietrza sięga 26-28 st.C w cieniu. Morze wokół wyspy utrzymuje temperaturę na poziomie około 25 st. C, co stwarza idealne warunki do kąpieli.

Jesienią znika podstawowa niedogodność tego regionu - lipcowe upały sięgające 40 stopni oraz tłumy turystów. Słynne plaże, takie jak Nissi Beach w Ayia Napa czy Coral Bay w Paphos, o tej porze roku gwarantują wolne miejsca na wybrzeżu.

Konkretne ceny lotów na Cypr w październiku (dane z wyszukiwarek):

  • Z Poznania do Pafos bilety w jedną stronę można kupić już za 166 zł.
  • Z Krakowa do Larnaki ceny bezpośrednich rejsów zaczynają się od 159 zł.

Po szczycie sezonu letniego spadają również stawki za zakwaterowanie w cypryjskich kurortach - ceny noclegów w hotelach z basenem są o połowę niższe w porównaniu do lipca i sierpnia.

Jak dolecieć z Polski?

Larnaka: Bezpośrednie rejsy (np. Wizz Air) kursują m.in. z Warszawy, Katowic czy Krakowa.

Pafos: Bogata siatka połączeń (np. Ryanair) dostępna jest z Warszawy-Modlina, Krakowa, Poznania czy Wrocławia. Ceny biletów w październiku często spadają do bardzo atrakcyjnych stawek.

Polecany artykuł:

Południowa Grecja (Kreta i Rodos): Słoneczna klasyka

Podczas gdy północne rejony Grecji w październiku doświadczają już pierwszych jesiennych załamań pogody, wyspy położone na samym południu - Kreta oraz Rodos - rządzą się odmiennym mikroklimatem. W drugiej połowie miesiąca słupki rtęci dobijają tam do 24-25 st. C.

Ograniczony ruch turystyczny ułatwia zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji. Słynna plaża z różowym piaskiem w Elafonisi na Krecie czy starożytny akropol w Lindos na Rodos są dostępne bez wielogodzinnego stania w kolejkach.

Konkretne ceny lotów do Grecji w październiku:

  • Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł w jedną stronę.
  • Z Krakowa na Kretę bilety kosztują od 104 zł.
  • Z Warszawy na Korfu loty w październiku można kupić już za 108 zł.

Jak dolecieć z Polski?

Bezpośrednie loty na Kretę (Chania i Heraklion) oraz Rodos realizowane są z większości polskich miast (Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań). Jesienią linie wyprzedają ostatnie miejsca w samolotach, co ułatwia upolowanie taniego biletu w obie strony.

Słoneczna plaża z turkusową wodą i białymi budynkami na zboczu góry. O tanich lotach w ciepłe kraje czytaj na SE.
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

CYPR
GRECJA
PODRÓŻE
URLOP