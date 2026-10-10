Tam wciąż jest 26 stopni i ciepłe morze. Loty w październiku już od 65 złotych!

Cypr (Paphos i Larnaka): Gwarancja ciepła

Najbardziej wysunięty na południe skrawek Unii Europejskiej pozostaje pogodowym pewniakiem w drugiej połowie października. Podczas gdy na północy kontynentu dominują chmury, na Cyprze średnia temperatura powietrza sięga 26-28 st.C w cieniu. Morze wokół wyspy utrzymuje temperaturę na poziomie około 25 st. C, co stwarza idealne warunki do kąpieli.

Jesienią znika podstawowa niedogodność tego regionu - lipcowe upały sięgające 40 stopni oraz tłumy turystów. Słynne plaże, takie jak Nissi Beach w Ayia Napa czy Coral Bay w Paphos, o tej porze roku gwarantują wolne miejsca na wybrzeżu.

Konkretne ceny lotów na Cypr w październiku (dane z wyszukiwarek):

Z Poznania do Pafos bilety w jedną stronę można kupić już za 166 zł.

Z Krakowa do Larnaki ceny bezpośrednich rejsów zaczynają się od 159 zł.

Po szczycie sezonu letniego spadają również stawki za zakwaterowanie w cypryjskich kurortach - ceny noclegów w hotelach z basenem są o połowę niższe w porównaniu do lipca i sierpnia.

Jak dolecieć z Polski?

Larnaka: Bezpośrednie rejsy (np. Wizz Air) kursują m.in. z Warszawy, Katowic czy Krakowa.

Pafos: Bogata siatka połączeń (np. Ryanair) dostępna jest z Warszawy-Modlina, Krakowa, Poznania czy Wrocławia. Ceny biletów w październiku często spadają do bardzo atrakcyjnych stawek.

Południowa Grecja (Kreta i Rodos): Słoneczna klasyka

Podczas gdy północne rejony Grecji w październiku doświadczają już pierwszych jesiennych załamań pogody, wyspy położone na samym południu - Kreta oraz Rodos - rządzą się odmiennym mikroklimatem. W drugiej połowie miesiąca słupki rtęci dobijają tam do 24-25 st. C.

Ograniczony ruch turystyczny ułatwia zwiedzanie najpopularniejszych atrakcji. Słynna plaża z różowym piaskiem w Elafonisi na Krecie czy starożytny akropol w Lindos na Rodos są dostępne bez wielogodzinnego stania w kolejkach.

Konkretne ceny lotów do Grecji w październiku:

Z Krakowa na Rodos polecimy już za 65 zł w jedną stronę.

Z Krakowa na Kretę bilety kosztują od 104 zł.

Z Warszawy na Korfu loty w październiku można kupić już za 108 zł.

Jak dolecieć z Polski?

Bezpośrednie loty na Kretę (Chania i Heraklion) oraz Rodos realizowane są z większości polskich miast (Warszawa, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań). Jesienią linie wyprzedają ostatnie miejsca w samolotach, co ułatwia upolowanie taniego biletu w obie strony.