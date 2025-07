Kysre rozpoczynała karierę w liceum w Benton Harbor, gdzie jej matka Lisa Harvey pełniła funkcję asystenta trenera. Już jako seniorka rzucała średnio 40,5 punktu na mecz, ustanawiając rekord stanu Michigan — w jednym meczu zdobyła 72 punkty, co znalazło się w annałach MHSAA. Łącznie zdobyła 2827 punktów, co dało jej drugie miejsce w historii dziewcząt stanu Michigan West Virginia University Athletics.

W roku akademickim 2016/17 reprezentowała Uniwersytet Michigan, gdzie została wyróżniona w All‑Big Ten Second Team i Big Ten All‑Freshman Team, osiągając średnio 14,9 pkt, 3,6 zbiórek i 2,8 asysty na mecz. Po jednym sezonie przeniosła się do West Virginia University. W kolejnych latach potwierdziła klasę, notując 13,2 pkt (2018/19) oraz 15,3 pkt w sezonie 2019/20. W efekcie została jednogłośnie wybrana jako czwarta zawodniczka draftu WNBA w 2021 roku, co było najwyższą pozycją w historii programu West Virginia WikipediaSouth China Morning Post.

Została wybrana przez Indiana Fever jako czwarty pick draftu. W sezonie 2021 rozegrała 19 spotkań, średnio 9,1 min oraz zdobywała 1,9 pkt i 1,0 zbiórki – mimo to była piąta wśród debiutantek w liczbie trafionych rzutów za trzy i liczbie asyst WNBA. W styczniu 2022 roku Fever ją zwolniły, w lutym 2024 r. ponownie dołączyła do Chicago Sky, ale aktualnie pozostaje bez kontraktu w WNBA. Kysre aktualnie rozwija karierę w modelingu i świecie mody. Występowała w pokazach mody (m.in. NYFW), była ambasadorką różnych marek, związała się reklamowo z marką Adidas, co stanowiło wyraźny krok w jej rozwoju poza sportem. Nadal jednak uczestniczy w treningach, utrzymując formę i wykazując gotowość do powrotu do ligi.

W życiu prywatnym była przez pewien czas związana z koszykarzem Kevinem Porterem Jr., z którym miała poważną sytuację przemocy domowej — sprawa zakończyła się w styczniu 2024 rokiem, gdy Porter Jr. przyjął ugodę za napaść i molestowanie drugiego stopnia. W lecie 2024 rozpoczęła związek z Jaylenem Brownem z Boston Celtics, publicznie ogłoszony na gali ESPY Awards; para rozstała się na początku sezonu NBA 2024/25.

Kysre Gondrezick to postać, która swoich sił próbuje zarówno na parkiecie, jak i w showbiznesie. Legendarne licealne dokonania, solidna kariera uniwersytecka oraz wysokie wybory draftu pokazują jej koszykarski potencjał. Choć epizody w WNBA były krótkie, to jej aktywność poza boiskiem — kampanie, modelowanie, obecność medialna — udowadniają, że potrafi przekuć sportową markę w szeroko zakrojony wizerunek globalny.

