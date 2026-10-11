Nie krępowała się przy bliźniaczce i zaszalała bez stanika! To gwiazda największej federacji świata

Bartosz Olszewski
2026-10-11 7:58

Nikki Bella to słynna bliźniaczka, która wraz z siostrą Brie stworzyła legendarny duet „The Bella Twins”. Ikona wrestlingu i federacji WWE znana jest ze swojej pewności siebie, którą manifestuje nie tylko w ringu, ale i w życiu codziennym. Właśnie po raz kolejny udowodniła, że nie boi się odważnych stylizacji i kontrowersji! Jej najnowsze publiczne wyjście odbiło się szerokim echem ze względu na brak stanika.

Ostatnio Nikki i Brie Bella pojawiły się na meczu futbolu amerykańskiego drużyny Philadelphia Eagles, aby kibicować lokalnemu zespołowi w starciu z Los Angeles Rams. O ile obecność gwiazd na trybunach nie jest niczym niezwykłym, o tyle strój Nikki przyciągnął niemal całą uwagę fotoreporterów i fanów. 42-letnia wrestlerka zaprezentowała się w odważnym, zielonym stroju inspirowanym barwami drużyny. Składał się on z dopasowanego crop topu, który wyraźnie eksponował fakt, że gwiazda zrezygnowała ze stanika, oraz spodni w zielono-białe pasy. Jej wygląd wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych, a fani chwalili jej śmiałość i fantastyczną formę. Zresztą nie pierwszy raz!

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Słynna bliźniaczka Nikki Bella paraduje bez stanika

Nikki Bella od dawna otwarcie mówi o swoim podejściu do mody i komfortu. Jej filozofię idealnie podsumowuje fragment jednego z niedawnych wywiadów, w którym brały udział również inne gwiazdy wrestlingu: AJ Lee i Paige. Gdy AJ Lee zażartowała, że dzięki możliwości pracy z domu po karierze nie musi zakładać biustonosza, Nikki bez wahania odparła: „To całe moje życie”. Kiedy jej siostra Brie wtrąciła, że przecież nie nosi stanika niezależnie od pracy, Nikki osobliwie zripostowała: „Pracuję, su**. Po prostu nie noszę stanika”.

Ta anegdota doskonale oddaje charakter słynnej bliźniaczki, która przez lata kariery w WWE, największej federacji wrestlingu na świecie, była jedną z kluczowych postaci dywizji kobiet. Jej rekordowo długie panowanie jako mistrzyni Divas oraz wprowadzenie do Galerii Sław WWE w 2021 roku ugruntowały jej status legendy. W 2025 wznowiła karierę i wróciła do tej organizacji, choć dziś rzadziej pojawia się w ringu.

Więcej zdjęć Nikki Belli paradującej bez stanika znajdziesz w naszej galerii.

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