Nie krępowała się przy bliźniaczce i zaszalała bez stanika! To gwiazda największej federacji świata

Ostatnio Nikki i Brie Bella pojawiły się na meczu futbolu amerykańskiego drużyny Philadelphia Eagles, aby kibicować lokalnemu zespołowi w starciu z Los Angeles Rams. O ile obecność gwiazd na trybunach nie jest niczym niezwykłym, o tyle strój Nikki przyciągnął niemal całą uwagę fotoreporterów i fanów. 42-letnia wrestlerka zaprezentowała się w odważnym, zielonym stroju inspirowanym barwami drużyny. Składał się on z dopasowanego crop topu, który wyraźnie eksponował fakt, że gwiazda zrezygnowała ze stanika, oraz spodni w zielono-białe pasy. Jej wygląd wywołał falę komentarzy w mediach społecznościowych, a fani chwalili jej śmiałość i fantastyczną formę. Zresztą nie pierwszy raz!

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Słynna bliźniaczka Nikki Bella paraduje bez stanika

Nikki Bella od dawna otwarcie mówi o swoim podejściu do mody i komfortu. Jej filozofię idealnie podsumowuje fragment jednego z niedawnych wywiadów, w którym brały udział również inne gwiazdy wrestlingu: AJ Lee i Paige. Gdy AJ Lee zażartowała, że dzięki możliwości pracy z domu po karierze nie musi zakładać biustonosza, Nikki bez wahania odparła: „To całe moje życie”. Kiedy jej siostra Brie wtrąciła, że przecież nie nosi stanika niezależnie od pracy, Nikki osobliwie zripostowała: „Pracuję, su**. Po prostu nie noszę stanika”.

Ta anegdota doskonale oddaje charakter słynnej bliźniaczki, która przez lata kariery w WWE, największej federacji wrestlingu na świecie, była jedną z kluczowych postaci dywizji kobiet. Jej rekordowo długie panowanie jako mistrzyni Divas oraz wprowadzenie do Galerii Sław WWE w 2021 roku ugruntowały jej status legendy. W 2025 wznowiła karierę i wróciła do tej organizacji, choć dziś rzadziej pojawia się w ringu.

Więcej zdjęć Nikki Belli paradującej bez stanika znajdziesz w naszej galerii.

AJ Lee: “I don’t have to put a bra on today. I can work from home.” Nikki Bella: “That’s my life.” Brie Bella: “Well, you don’t put a bra on and go to work.” Nikki Bella: “I work, b*tch. I just don’t put on a bra.” The Bella Twins 😂 https://t.co/m7RJvopGJ6— DirtyDomDom (@DirtyDomDom) July 25, 2026