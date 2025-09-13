Iga Świątek niczym królowa! Na twarzy raszynianki pojawił się uśmiech od ucha do ucha

Robert Szapski
2025-09-13 14:20

Iga Świątek za kilka dni rozpocznie rywalizację w ramach turnieju WTA 500 w Seulu. Raszynianka pod nieobecność Aryny Sabalenki przejęła przywileje liderki światowego rankingu i będzie czekać na rozstrzygnięcie meczu Lin Zhu/Sorana Cirstea, który wyłoni jej najbliższą rywalkę. 24-latka została powitana na lotnisku niczym głowa państwa. Taki gest od razu spotkał się z uśmiechem na twarzy Świątek.

Iga Świątek

Autor: AP Photo/ Associated Press

Niesamowite powitanie Igi Świątek! Organizatorzy o wszystko zadbali

Jeszcze turniej w Seulu się nie rozpoczął, a Iga Świątek mogła się już poczuć wyjątkowo. Z racji tego, że w Korei Południowej nie pojawiła się Aryna Sabalenka to właśnie raszynianka została rozstawiona z "jedynką". Tuż po przylocie 24-latka została powitana na lotnisku bukietem kwiatów. Uśmiech nie schodził z twarzy Świątek po tak uroczystym przywitaniu. Dla kibiców tenisa z Korei jest to wyjątkowe wydarzenie i tym samym prestiż turnieju w Seulu diametralnie wzrósł.

Świątek nie mogła przeciążać stopy

Tuż po US Open Polka przyznała się, że w trakcie US Open zmagała się z kontuzją stopy.

- Tym razem US Open był dla mnie i mojego zespołu sporym wyzwaniem (jestem wam naprawdę wdzięczna, dziękuję za pomoc - wielkie podziękowania także dla fizjoterapeutów WTA i lekarzy US Open). Granie meczów bez treningów w dni wolne, zmaganie się z problemem ze stopą, ciągłe przekraczanie granic (...). Teraz czas odpocząć, zadbać o ciało i więcej trenować w Azji. Do zobaczenia wkrótce! - napisała na "Instagramie".

Świątek czeka na swoją rywalkę w Seulu! Wyjątkowe przywitanie Polki na lotnisku

Lokalne media w Korei rozpływają się nad przylotem Świątek przypominając sukcesy, jakie raszynianka odniosła w ostatnim czasie.

Pierwszy mecz Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Lin Zhu/Sorana Cirstea. W późniejszych fazach Polka nie będzie miała łatwego zadania, ponieważ może się zmierzyć z Barborą Krejcikovą, Emmą Raducanu, Jaqueline Cristian albo kwalifikantką. Warto zaznaczyć, że Raducanu w 2021 roku triumfowała w US Open, natomiast Krejcikova może się pochwalić triumfem na kortach Rolanda Garrosa, a także Wimbledonu.

