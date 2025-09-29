Iga Świątek rzuciła wyzwanie Robertowi Lewandowskiemu! Tego pozazdrościł Polce. „Chcesz się sprawdzić”

Robert Lewandowski siatkarzem, tenisistą i karateką. Zaskoczył wpisem

Robert Lewandowski zachwyca i zaskakuje w barwach Barcelony. Choć kapitan reprezentacji Polski jest rezerwowym i wchodzi na boisko w ważnych momentach, by dać dodatkową jakość swojemu zespołowi, to wciąż jest jednym z kluczowych graczy. W ostatnich meczach odgrywał kluczową rolę po wejściu z ławki i udowadniał, że „Duma Katalonii” bez niego wcale nie musiałaby mieć łatwo.

Po wygranym meczu Robert Lewandowski zaskoczył wszystkich. Obok typowych wpisów po zakończeniu spotkania, „Lewy” opublikował fotografie z uprawiania zupełnie innych dyscyplin sportu – karate, tenisa czy siatkówki.

Zdjęcia powstały przy wykorzystaniu sztucznej inteligencji. - Zastanawiałeś się, jak wyglądałoby twoje życie w alternatywnym wszechświecie? Może zostaniesz mistrzem Wielkiego Szlema albo siatkarzem? - napisał Lewandowski, dodając zdjęcia z zajęć karate, gry w tenisa czy właśnie w siatkówkę.

Iga Świątek postanowiła zareagować na zdjęcie Roberta Lewandowskiego z tenisowego kortu i... rzuciła mu wyzwanie, zapraszając go na tenisowy kort.

- Jeśli kiedykolwiek będziesz chciał sprawdzić się na korcie, po prostu daj mi znać – zażartowała polska tenisistka.

Z pewnością ich rywalizacja na korcie odbiłaby się szerokim echem i wzbudziła ogromne zainteresowanie wśród polskich fanów.