Iga Świątek zaskoczyła fryzurą! Wszyscy patrzyli na jej loki, dodają jej uroku?

Michał Chojecki
2025-12-03 11:57

Iga Świątek znana jest z tego, że mocno podkręca tenisowe piłki, nękając w tej sposób rywalki. Poza kortem mistrzyni Wimbledonu lubi podkręcić... włosy. Jej loki na ostatniej konferencji zrobiły furorę wśród kibiców. A to już kolejny raz, kiedy zaskoczyła taką fryzurą. Zobaczcie zdjęcia.

  • Iga Świątek zaskoczyła fanów nowym wizerunkiem poza kortem.
  • Na ostatniej konferencji prasowej mistrzyni Wimbledonu zaprezentowała się w ciekawej fryzurze, która zachwyciła jej kibiców.
  • Chcesz wiedzieć, jak Iga zmieniła swój wygląd i dlaczego czapka była dla niej tak ważna? Sprawdź!

Profile fanpage w mediach społecznościowych poświęcone Idze Świątek prześcigają się w publikowaniu zdjęć naszej gwiazdy z poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez jednego z jej sponsorów. Kibiców zachwyciła fryzura wiceliderki rankingu, która już po raz kolejny na spotkanie z mediami podkręciła włosy, a fale dodały jej wdzięku i uroku. 

Iga Świątek jako młoda dziewczyna miała dużo dłuższe włosy, które na korcie wiązała w długi kucyk. Potem mocno je skróciła, a na korcie jej nieodłącznym atrybutem jest czapka z daszkiem.

- Kiedy byłam młodsza, nosiłam czapkę po to, żeby ukryć włosy, bo ich nie lubiłam. To może nie był najlepszy powód, ale taka jest prawda. Potem, z roku na rok, tak się do niej przyzwyczaiłam, że kiedy raz musiałam trenować bez czapki, byłam w szoku - zdradziła niedawno Iga Świątek

Iga Świątek już po raz kolejny zachwyciła z podkręconymi włosami. Podobnie było przy okazji innych sesji, wywiadów i konferencji. Zobaczcie, jak mistrzyni prezentowała się z lokami i falowanymi włosami w poprzednich latach. Poniżej duża galeria zdjęć.

Iga Świątek
