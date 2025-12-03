Iga Świątek zaskoczyła fryzurą! Wszyscy patrzyli na jej loki, dodają jej uroku?

Iga Świątek zaskoczyła fanów nowym wizerunkiem poza kortem.

Na ostatniej konferencji prasowej mistrzyni Wimbledonu zaprezentowała się w ciekawej fryzurze, która zachwyciła jej kibiców.

Chcesz wiedzieć, jak Iga zmieniła swój wygląd i dlaczego czapka była dla niej tak ważna? Sprawdź!

Profile fanpage w mediach społecznościowych poświęcone Idze Świątek prześcigają się w publikowaniu zdjęć naszej gwiazdy z poniedziałkowej konferencji prasowej zorganizowanej przez jednego z jej sponsorów. Kibiców zachwyciła fryzura wiceliderki rankingu, która już po raz kolejny na spotkanie z mediami podkręciła włosy, a fale dodały jej wdzięku i uroku.

Iga Świątek z siostrą Agatą namawiały do dbania o zęby. Wyglądały pięknie! [ZDJĘCIA]

Iga Świątek jako młoda dziewczyna miała dużo dłuższe włosy, które na korcie wiązała w długi kucyk. Potem mocno je skróciła, a na korcie jej nieodłącznym atrybutem jest czapka z daszkiem.

Iga Świątek pochwaliła się zdjęciami z wakacji na Mauritiusie. Co za widoki!

- Kiedy byłam młodsza, nosiłam czapkę po to, żeby ukryć włosy, bo ich nie lubiłam. To może nie był najlepszy powód, ale taka jest prawda. Potem, z roku na rok, tak się do niej przyzwyczaiłam, że kiedy raz musiałam trenować bez czapki, byłam w szoku - zdradziła niedawno Iga Świątek

Iga Świątek już po raz kolejny zachwyciła z podkręconymi włosami. Podobnie było przy okazji innych sesji, wywiadów i konferencji. Zobaczcie, jak mistrzyni prezentowała się z lokami i falowanymi włosami w poprzednich latach. Poniżej duża galeria zdjęć.

QUIZ: Ile wiesz o Idze Świątek? Pytanie 1 z 35 Trenerem Igi Świątek jest obecnie... Wim Fissette Tomasz Wiktorowski Tomasz Świątek Piotr Sierzputowski Następne pytanie