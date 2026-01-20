Jan Błachowicz chce charytatywnej walki z Karolem Nawrockim. Tak ocenił jego umiejętności

Mateusz Sobiecki
2026-01-20 9:55

Czy zobaczymy byłego mistrza UFC w klatce z głową państwa? Jan Błachowicz nie mówi "nie"! W luźnej rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem cieszynianin przyznał, że chętnie skrzyżowałby rękawice z Karolem Nawrockim w szczytnym celu. – Ilu ludzi może powiedzieć, że walczyło z prezydentem? – pyta retorycznie Błachowicz.

  • Jan Błachowicz w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem przyznał, że jest chętny na walkę z prezydentem Karolem Nawrockim
  • Były mistrz UFC wagi półciężkiej przyznał, że jego zdaniem Nawrocki boksuje dobrze
  • Propozycja pojedynku miałaby charakter charytatywny

Jan Błachowicz chce walki z Karolem Nawrockim

To byłoby wydarzenie bez precedensu w historii polskiego sportu i show-biznesu. Jan Błachowicz, legenda MMA i były mistrz organizacji UFC, otworzył się na pomysł walki z Karolem Nawrockim. W rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem padły zaskakujące słowa o gotowości do starcia oraz ocena umiejętności polityka.

Choć na co dzień Błachowicz rywalizuje z najniebezpieczniejszymi ludźmi na planecie, tym razem temat zszedł na tory charytatywne i nieco bardziej abstrakcyjne. Zapytany o potencjalny pojedynek z Karolem Nawrockim, Błachowicz nie szukał wymówek.

Dla byłego mistrza UFC w wadze półciężkiej kluczowy jest aspekt prestiżu i wyjątkowości takiego wydarzenia. Błachowicz zauważa, że niezależnie od sympatii politycznych, możliwość sportowej rywalizacji z osobą piastującą tak wysoki urząd (lub kandydującą do niego) to unikalne doświadczenie.

Wiemy, co Karol Nawrocki obiecał Adamowi Małyszowi! Spotkali się na skokach w Zakopanem

– Dlaczego nie?! Zawsze można zrobić. Jeżeli Pan prezydent wyrazi zgodę, jestem gotów – zadeklarował Błachowicz w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem. – Nie zawalczyłbyś z prezydentem? Czy go lubisz, czy go nie lubisz... Walczysz z prezydentem! Ilu ludzi może tak powiedzieć na świecie? Pewnie nikt – dodał z uśmiechem wojownik.

Jan Błachowicz, Karol Nawrocki
Jan Błachowicz ocenił bokserskie umiejętności Karola Nawrockiego

Co ciekawe, Błachowicz nie lekceważy potencjału sportowego Nawrockiego. Karol Nawrocki znany jest ze swojego zamiłowania do sportów walki, a jego treningi nie umknęły uwadze profesjonalisty. Były mistrz UFC pokusił się nawet o krótką, fachową analizę.

– Podoba mi się, wiesz... Tarcze widziałem, jak robi - jest dobrze – ocenił umiejętności bokserskie Nawrockiego.

Czy dojdzie do takiego starcia? Jeśli tak, miałoby ono charakter czysto charytatywny. Biorąc pod uwagę popularność obu panów, taka gala z pewnością przyciągnęłaby przed ekrany miliony widzów, a zebrane środki mogłyby wspomóc szczytny cel. Piłeczka jest teraz po stronie Karola Nawrockiego.

