Jan Tomaszewski broni Donalda Tuska! "Na sercu ma się tego orzełka"

Podczas meczu Litwa - Polska w Kownie doszło do skandalicznego zachowania części polskich kibiców, którzy wyzywali Donalda Tuska i wywiesili obraźliwy transparent.

Jan Tomaszewski, były polityk i legendarny bramkarz, stanął w obronie premiera Tuska, podkreślając, że sport powinien łączyć Polaków ponad podziałami politycznymi.

Tomaszewski zaznaczył, że kibice powinni wspierać Polskę niezależnie od opcji politycznej rządzących, a na sercu powinni mieć orzełka.

Donald Tusk wyzywany na meczu Litwa - Polska

Donald Tusk mecz Litwa - Polska oglądał na żywo w towarzystwie szefowej rządu Litwy Ingi Ruginiene. Drużyna Jana Urbana pokonała rywali 2:0 po bramkach Sebastiana Szymańskiego i Roberta Lewandowskiego. Kibice przez cały mecz dopingowali naszą kadrę, często nawet głośniej niż gospodarze. Niestety część z widzów pokazała się od najgorszej strony. Donald Tusk był wyzywany, a na trybunach pojawił się też obraźliwy transparent wymierzony w premiera okarszony napisem: "Nie jesteś, nie byłeś i nie będziesz kibicem reprezentacji Polski". Wiele osób była zbulwersowana takim zachowaniem kibiców. Swoje niezadowolenie wyraził m.in. Jan Tomaszewski, który wystąpił w programie "Futbologia" Przemysława Ofiary.

Donald Tusk na trybunach z premier Litwy. Skandaliczny komentarz legendy kadry. Jak tak można?!

Jan Tomaszewski broni Donalda Tuska. "Na sercu ma sie tego orzełka"

Przypomnijmy, że Jan Tomaszewski sam swego czasu był politykiem. W parlamencie zasiadał i z ramienia Platformy Obywatelskiej, i Prawa i Sprawiedliwości. Od lat jednak nie ukrywa, że bliżej mu do formacji Jarosława Kaczyńskiego. Mimo to zdecydowanie broni Donalda Tuska w kontekście ataków na niego w Kownie. Zdaniem legendarnego bramkarza, mecz narodowej reprezentacji "to nie powinno byc wydarzenie polityczne".

Chociaż sam byłem politykiem, polityki nie ma co tu mieszać. Sport powinien być taki, że i jedna, i druga strona, i lewica, i prawica popierają drużynę narodową i obojętne, kto rządzi, jest to jego drużyna

- podkreślił Jan Tomaszewski.

Naturalnie staje w obronie Donalda Tuska. Czy to prezydent Nawrocki, czy premier Tusk, wszyscy jesteśmy Polakami, przynajmniej powinniśmy być, nie ma żadnych animozji, politycy bez względu na opcję polityczną powinni wspomagać sport (...) Kibic jest poza wszystkimi układami politycznymi, kibicuje po prostu Polsce, na sercu ma sie tego orzełka

- dodał bohater meczu na Wembley z 1973 roku.

