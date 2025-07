Jan Tomaszewski zapytany na wizji o stan zdrowia. Niedawno był w szpitalu, odpowiedział wprost

Jak dziś czuje się Jan Tomaszewski? W maju informowaliśmy, że Tomaszewski trafił do szpitala. Legendarny bramkarz przeszedł operację, która postawiła go na nogi. Od tego czasu były piłkarz przechodzi rehabilitację i wraca do zdrowia. Legenda opowiedziała nieco o swoim zdrowiu w ostatnim programie „Futbologia” na kanale Super Express Sport na YouTube. Okazuje się, że jest poprawa!