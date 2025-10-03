Jan Urban i Jacek Magiera przyłapani z kubkami przed ogłoszeniem powołań! Zdjęcia paparazzi

Jan Urban i Jacek Magiera zostali sfotografowani z kubkami na meczu Legii Warszawa w Lidze Konferencji dzień przed ogłoszeniem powołań do reprezentacji Polski.

Wśród powołanych znaleźli się doświadczeni zawodnicy, jak Robert Lewandowski i Piotr Zieliński. Sensacyjnych powołań jednak też nie zabrało (m.in. dla Kacpra Kozłowskiego)

Z Legii Warszawa powołania otrzymali Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek.

Jan Urban i Jacek Magiera na meczu Ligi Konferencji

Jan Urban odkrył karty ws. powołań za zgrupowanie przed towarzyskim meczem z Nową Zelandią i spotkaniem w ramach eliminacji mistrzostw świata z Litwą. Selekcjoner reprezentacji Polski postawił na starych wyjadaczy, takich jak Robert Lewandowski, Piotr Zieliński, Jan Bednarek, Jakub Kiwior, Kamil Grosicki, Sebastian Szymański czy Przemysław Frankowski, ale kilka nominacji można uznać za sensacyjne. Wśród wybrańców Jana Urbana znaleźli się bowiem m.in. Kacper Kozłowski, Arkadiusz Pyrka czy Kacper Tobiasz. Największym zaskoczeniem jest chyba obecność tego pierwszego. Kozłowski robił furorę podczas Euro 2020, ale ostatni raz w narodowych barwach wystąpił w październiku 2021 roku w meczu z San Marino. Miał wówczas nawet 18 lat. Jeszcze przed ogłoszeniem powołań Jan Urban w towarzystwie drugiego trenera reprezentacji Polski Jacka Magiery udał się na mecz pierwszej kolejki Ligi Konferencji Legia Warszawa - Samsunspor. Nie był to udany wieczór dla "Wojskowych". Legia przegrała 0:1 i jako jedyna z polskich drużyn w Lidze Konferencji przegrała swój mecz (Raków, Lech i Jagiellonia zainkasowały po trzy punkty).

Jan Urban zaskoczył strojem na mecz z Holandią. Postawił na styl, który jest hitem sezonu

Jan Urban i Jacek Magiera z kubkami ma meczu. Uśmiechów nie brakowało

Patrząc na zdjęcia, które paparazzi zrobili Janowi Urbanowi i Jackowi Magierze mozna jednak odnieść wrażenie, że akurat im humory dopisywały. Panowie w rękach trzymali kubki i sączyli z nich napoje (prawdopodobnie kawę lub herbatę). Uśmiechów nie brakowało. Co ciekawe, wśród powołań na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski znalazło się trzech zawodników warszawskiej Legii: wspomniany Kacper Tobiasz, Bartosz Kapustka i Paweł Wszołek. Mamy nadzieję, że po meczach kadry będą oni mieli więcej powodów do radości niż po spotkaniu z Samsunsporem. Trzeba jednak dodać, że z trójki legijnych kadrowiczów z tureckim zespołem grał tylko Tobiasz. Kapustka i Wszołek nie pojawili się na boisku Trener Edward Iordanescu postanowił bowiem dac szansę zmiennikom. Skutek był - delikatnie mówiąc - średni.

W galerii prezentujemy zdjecia paparazzi Jana Urbana i Jacka Magiery na stadionie Legii Warszawa