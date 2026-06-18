Sensacyjne sportowe zdjęcia Kaczyńskich z przeszłości! Zbieramy szczęki z podłogi

Bartosz Olszewski
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2026-06-18 5:09

Jarosław Kaczyński 18 czerwca obchodzi urodziny. To oczywiście także rocznica narodzin zmarłego w katastrofie smoleńskiej jego brata bliźniaka - Lecha Kaczyńskiego. Nie każdy wie, że obaj politycy zawsze mocno interesowali się sportem. Odkopaliśmy sensacyjne sportowe zdjęcia Kaczyńskich z przeszłości! Zbieramy szczęki z podłogi, patrząc na te fotografie. Jest tam nawet Adam Małysz!

Sportowe zainteresowania braci Kaczyńskich

Jarosław Kaczyński od kilkudziesięciu lat uznawany jest za jednego z najważniejszych polskich polityków. W czasach rządu PiS nazywany był nawet "naczelnikiem", co miało podkreślić, że ma większą władzę nieformalną niż prezydent Andrzej Duda czy premier Mateusz Morawiecki. Z kolei Lech Kaczyński oficjalnie był głową państwa w latach 2005-2010. Nie zdążył jednak zakończyć nawet jednej kadencji, bo 10 kwietnia 2010 roku zginął w katastrofie smoleńskiej. 18 czerwca to w rodzinie Kaczyńskich data szczególna. Tego dnia bowiem, w roku 1949, na świat przyszli Leszek i Jarek, czyli późniejszy prezydent i premier Polski. O politycznych aspektach życia napisano już opasłe tomy, a kolejne na pewno jeszcze powstaną, mniej natomiast wiadomo o sportowych zainteresowaniach braci Kaczyńskich. Okazuje się, że obaj bardzo interesowali się różnymi dyscyplinami sportu. Wiadomo, że Jarosław Kaczyński świetnie zna się np. na boksie, nie jest za to fanem MMA. Z racji pełnionych funkcji, zarówno Lech Kaczyński, jak i jego brat, przez lata siłą rzeczy jakoś łączyli się ze sportem i sportowcami. 

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Galeria: Lech Kaczyński i Jarosław Kaczyński na sportowych zdjęciach

Bracia Kaczyńscy sportowe zdjęcia
Galeria zdjęć 35

Lech Kaczyński, "Roker Perejro" i "Artur Borubar"

W naszym opasłym archiwum znaleźliśmy sportowe zdjęcia braci Kaczyńskich. Wyraźnie widać, że wśród sportowców obaj czuli się jak ryba w wodzie. Szczególnie dużo fotografii tego typu ma Lech Kaczyński. Na starych zdjęciach widzimy go w towarzystwie wielkich postaci polskiego sportu. Dostrzec można takie sławy jak: Adam Małysz, Justyna Kowalczyk czy... Roger Guerreiro, któremu zmarły w katastrofie smoleńskiej prezydent przyznał polskie obywatelstwo przed Euro 2008. To właśnie podczas tego turnieju odbył się pamiętny wywiad z Lechem Kaczyńskim, w którym prezydent wyróżnił właśnie pochodzącego z Brazylii pomocnika, a także bramkarza Artura Boruca. Do dziś nie jest jasne, jak faktycznie nazwał ich Kaczyński. Powszechnie uważa się, że prezydent powiedział "Roker Perejro" i "Artur Borubar", ale trudno to rozstrzygnąć nawet po obejrzeniu wideo.

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JAROSŁAW KACZYŃSKI
LECH KACZYŃSKI