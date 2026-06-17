Marcin Najman grzmi po skandalu w Berlinie! Uderza w Bąkiewicza i jego ekipę. „Gamonie!”

W Berlinie doszło do ostrej konfrontacji: Ruch Obrony Granic z Robertem Bąkiewiczem starł się z niemiecką policją, próbując postawić krzyż.

Interwencja policji, szarpanina i zatrzymania Polaków wywołały falę oburzenia, obiegając błyskawicznie sieć.

Marcin Najman skrytykował rodaków za "bagno" w Berlinie; dowiedz się, dlaczego jego nagranie to hit i co "Cesarz" zrobiłby inaczej!

Szarpanina z niemiecką policją. O co poszło w Berlinie?

We wtorek w centrum Berlina doszło do napiętych scen. Grupa członków nieformalnej inicjatywy Ruch Obrony Granic, której przewodzi Robert Bąkiewicz, próbowała umieścić drewniany krzyż przy tymczasowym pomniku upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Miejsce to, zlokalizowane w pobliżu Reichstagu, stało się areną konfrontacji, gdy na drodze Polaków stanęła niemiecka policja.

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Jak informują służby, zebranym zakazano przemarszu z transparentami i krzyżem. Kiedy grupa zignorowała polecenia, funkcjonariusze użyli siły. Doszło do szarpaniny, w wyniku której kilka osób, w tym sam Bąkiewicz, zostało tymczasowo zatrzymanych i skutych. Nagrania z brutalnej interwencji błyskawicznie obiegły media społecznościowe, wywołując falę oburzenia i politycznych komentarzy. W sprawę zaangażował się polski konsul, a prezes PiS Jarosław Kaczyński mówił o "nożu w plecy" ze strony Niemiec.

Cesarz wkracza do akcji. "Takie sprawy załatwiam osobiście!"

Wydarzenia spod Bramy Brandenburskiej nie umknęły uwadze Marcina Najmana. Pięściarz i celebryta, znany jako "Cesarz", opublikował w sieci nagranie, w którym w swoim charakterystycznym stylu skomentował całe zajście. Nie zostawił na uczestnikach suchej nitki.

- Pytam się, po raz pierwszy i po raz ostatni, kto wam, gamonie, dał pozwolenie, żeby jechać do tych Niemiec i narobić takiego bagna? - grzmi Najman, sugerując, że akcja nie miała jego "cesarskiego" błogosławieństwa.

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"Cesarz" nie krył rozczarowania postawą rodaków i wynikiem konfrontacji z niemieckimi policjantami.

- Pojechali, dostali po łbie od Niemców, wstyd na cały świat. Z każdym można przegrać, ale nie z Niemcem - podkreślił z oburzeniem.

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