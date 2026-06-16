Narzeczona Artura Szpilki już po operacji twarzy! Zdjęcia pokazują, jak naprawdę zmieniła się Kamila Wybrańczyk

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk ślub. Oboje chcą, ale są komplikacje

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk to chyba jedna z najbardziej długowiecznych par w polskim show-biznesie. Mimo że gwiazdor KSW jest sportowcem, to bez wątpienia on i jego narzeczona zaliczają się także do czołówki polskich celebrytów. Gdy piszemy o popularnej "Kamiszce", że jest narzeczoną Artura Szpilki, to nie jest to pomyłka. Pięściarz, a ostatnio zawodnik MMA, oświadczył się ukochanej już w 2015 roku. Dlaczego zatem para jeszcze nie wzięła ślubu? W rozmowie z "Super Expressem" wyjaśnił to sam "Szpila". - Życie, życie, życie. Wiele razy pokazuje, że to co myśleliśmy wcześniej, zmienia się. Ja tego chcę, Kamila oczywiście też, ale to nie jest tak, że mamy już datę itd. Coś tam sobie powoli myślimy, żeby to zalegalizować, chociaż to jest legalne (śmiech), ale tak przed Bogiem. To znaczy ja bym chciał przed Bogiem, bo Kamila jest niewierząca, więc musimy tak zrobić, by się jakoś spotkać w połowie drogi - mówił nam bokser. Być może zatem niebawem doczekamy się ślubu. Ostatnio jednak Kamila Wybrańczyk miała inne sprawy na głowie. Celebrytka bowiem przeszła operację twarzy, a konkretnie nosa. W mediach społecznościowych pokazała zdjęcia po zabiegu i dodała osobiste wyznanie.

Tak narzeczona Artura Szpilki przeżywała jego walkę na KSW. Cały czas powtarzała jedno. Jej wrzask słuchać było w całej hali!

Galeria: Kamila Wybrańczyk, narzeczona Artura Szpilki, przeszła operację twarzy

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Kamila Wybrańczyk po operacji twarzy. Narzeczona Artura Szpilki: "Czasem na najpiękniejsze efekty trzeba po prostu dać sobie czas"

Okazuje się, że operacja twarzy miała miejsce już jakiś czas temu, ale w mediach o tym było cicho. W końcu sama narzeczona Artura Szpilki wszystko wyjaśniła.

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Jestem właśnie dwa tygodnie po operacji noska. Czubek nosa jeszcze opadnie, a cały nos będzie zmieniał się nawet przez najbliższe pół roku. Już dziś jestem bardzo zadowolona z efektów, ale teraz przede mną najtrudniejszy etap proces cierpliwości i zaufania. Czasem na najpiękniejsze efekty trzeba po prostu dać sobie czas

- zaznaczyła Kamila Wybrańczyk. Ostatnie zdanie może być maksymą w wielu różnych życiowych sytuacjach, nie tylko dotyczących urody.