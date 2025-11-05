Szpilka i Wybrańczyk wkrótce wezmą ślub?! Coś jest na rzeczy, wymowna odpowiedź zawodnika KSW

Dla Szpilki starcie z Martinkiem będzie szóstym w MMA. "Szpila" ma na koncie wygrane z Siergiejem Radczenko, Denisem Załęckim, Mariuszem Pudzianowskim i Errolem Zimmermanem oraz porażkę z Arkadiuszem Wrzoskiem. I to właśnie rewanż z tym ostatnim ciągle chodzi mu po głowie.

Szpilka - Martinek na gali XTB KSW 113 w Łodzi

- Cel się nie zmienia, a walka w grudniu to tylko kolejny krok, który muszę postawić, by go zrealizować. Zdaję sobie sprawę, że w tym przypadku to bardzo duży krok, bo Martinek jest znakomitym zawodnikiem, ale jeśli chcę się nadal liczyć w tej grze, to muszę wygrać w Łodzi - zaznaczył Szpilka.

Były pretendent do tytułu mistrza świata w boksie w wadze ciężkiej skupia się oczywiście na najbliższym wyzwaniu, ale nie samym sportem człowiek żyje. Kilkanaście dni temu jego ukochana Kamila Wybrańczyk w krótkim nagraniu z Martinem Lewandowskim (jeden z szefów KSW) na Instagramie między słowami przyznała, że być może w niedalekiej przyszłości para weźmie ślub. Co na to Szpilka?

Szpilka o ślubie z Wybrańczyk: Chciałbym to zalegalizować przed Bogiem, ale Kamila jest niewierząca

- Życie, życie, życie. Wiele razy pokazuje, że to co myśleliśmy wcześniej, zmienia się. Ja tego chcę, Kamila oczywiście też, ale to nie jest tak, że mamy już datę itd. Coś tam sobie powoli myślimy, żeby to zalegalizować, chociaż to jest legalne (śmiech), ale tak przed Bogiem. To znaczy ja bym chciał przed Bogiem, bo Kamila jest niewierząca, więc musimy tak zrobić, by się jakoś spotkać w połowie drogi. Na razie jednak liczy się tylko 20 grudnia i walka z Martinkiem - zdradził nam Szpilka.

Efektowny buty i odsłonięty brzuch narzeczonej Artura Szpilki przyćmiły premierę filmu o nim! Trudno oderwać wzrok

"Szpila" i "Kamiszka" poznali się w 2011 roku i w czerwcu stuknęło im już 14 lat razem.

"14 lat razem ❤️ 14 wspólnych lat śmiechu, łez, walk i zwycięstw👊🏻 Czasem było łatwo, czasem trzeba było sięgnąć po wszystko, co najgłębsze w sercu — ale zawsze razem🥰Nie jesteśmy tacy sami jak na początku — jesteśmy lepsi. Mądrzejsi, silniejsi, bardziej świadomi siebie… I nadal patrzymy na siebie z tym samym błyskiem w oczach. Dziękuję Ci za to, że jesteś. Za to, że trwasz, kochasz, wspierasz, i że nadal potrafisz mnie rozśmieszyć, gdy wszystko inne zawodzi☀️ Za wszystkie ciche wieczory i głośne poranki. Za spokój i burze. Nie wiem, co przyniesie przyszłość, ale wiem jedno: chcę ją przeżywać właśnie z Tobą❗️❤️ Bo z Tobą nawet zwykły dzień potrafi być najpiękniejszy. Kocham Cię…dziś, jutro, zawsze…❤️" - napisała Wybrańczyk na Instagramie z okazji 14. rocznicy związku ze Szpilką.

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk pławią się w luksusach! Te widoki aż zapierają dech w piersiach