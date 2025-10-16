Wieści o ślubie Artura Szpilki przyszły znienacka! "Chyba wywołałem newsa"

Artur Szpilka i Kamila Wybrańczyk są zaręczeni od 10 lat, ale dotąd nie wzięli ślubu, co może wynikać z kwestii religijnych związanych z poprzednim małżeństwem Kamili.

Artur Szpilka od lat jest czołową postacią w polskich sportach walki. Bokser, który w ostatnich latach robi karierę w MMA (w tej formule wygrał m.in. z Mariuszem Pudzianowskim), przeszedł dużą przemianę w życiu prywatnym. W młodości "Szpila" miał na bakier z prawem - trafił nawet do więzienia. Dziś Artur Szpilka jest poważnym mężczyzną, któremu nie w głowie głupoty. Na pewno wpływ na to ma Kamila Wybrańczyk, narzeczona boksera. Wiele osób myśli, że para jest już dawno po ślubie. A jednak "Szpila" i "Kamiszka" ciągle nie sformalizowali swojego związku. I to mimo tego, że od 10 lat są zaręczeni. Jak wyjawiła kiedyś Kamila, na przeszkodzie do zawarcia ślubu stały kwestie religijne. Okazuje się bowiem, że "Kamiszka" już kiedyś była w związku małżeńskim.

Ja nie jestem osobą wierzącą, a Artur jest. A on by chciał ślub tylko przed Bogiem. I tutaj zaczynają się schody

- mówiła narzeczona Artura Szpilki w szczerej rozmowie z Żurnalistą, w której opowiedziała także o swoim dystansie do posiadania dzieci.

Ja nie wiem, czy ja chcę, wiesz, bo dla mnie to jest troszeczkę taki ciężar i obowiązek. Ja uważam, że macierzyństwo trzeba czuć i trzeba chcieć. Wiem, że koleżanki mówią, że zobaczysz, jak urodzisz, to ten gen matczyny ci przyjdzie. Ja nie chcę, żeby mi to przychodziło, ja to albo czuję, albo nie czuję

- tłumaczyła. Sam Artur Szpilka z kolei podkreślał, że on chciałby mieć dziecko. Być może na to przyjdzie pora, ale najpierw pewnie w końcu odbędzie się długo oczekiwany ślub.

Tego nikt się nie spodziewał. Martin Lewandowski, jeden z współwłaścicieli KSW, podczas premiery filmu "Szpilka" uciął sobie pogawędkę z Kamilą Wybrańczyk. Wydawało się, że będzie to zwykła kurtuazyjna gadka. Zaczęło się o żartu sytuacyjnego, w którym "Kamiszka" wyznała, że bolą ją nogi... od szpilek.

Ja widzę tu jedną Szpilkę (Lewandowski wskazał na Artura Szpilkę - red.), ty jesteś drugą

- kontynuował rozmowę współwłaściciel KSW. Po chwili narzeczona Artura Szpilki wypaliła coś, co będzie szeroko komentowane

Może niedługo

- odparła, co może sugerować, że faktycznie ślub zbliża się wielkimi krokami. Sam Martin Lewandowski skomentował to wymownie.

To chyba wywołałem newsa

- napisał na Instagramie.

