Kamil Majchrzak nie przeszedł obok tego obojętnie! Polak błyskawicznie zareagował na skandaliczne zachowanie po meczu

2025-08-30 7:36

Po meczu Kamila Majchrzaka z Karenem Chaczanowem wszyscy kibice Polaka mieli powody do radości. Piotrkowianin wrócił ze stanu 0:2 i triumfował po szalonym meczu, awansując do kolejnej rundy. Niestety tuż po spotkaniu 29-latka doszło do skandalicznej sytuacji, która poruszyła niemal cały internet. Majchrzak chciał podarować czapkę małemu chłopczykowi, jednak została mu ona zabrana w ostatniej chwili przez dorosłego mężczyznę! Polski tenisista od razu poruszył cały internet, aby odnaleźć młodego fana.

Niebywałe zachowanie wobec dziecka. Majchrzak zaczął poszukiwania

To było bardzo szalone widowisko z udziałem Kamila Majchrzaka! Polak mimo, że przegrywał już 0:2 nie stracił wiary i rozegrał jeden z najbardziej szalonych meczów w swojej karierze. 29-latek przeskoczył Huberta Hurkacza w rankingu na żywo i zameldował się w trzeciej rundzie US Open. To zwycięstwo nie byłoby tak spektakularne, gdyby nie fakt, że jego rywalem był... Karen Chaczanow. Rosyjski tenisista plasuje się na 9. miejscu w rankingu ATP i po dwóch pierwszych setach wszyscy myśleli, że to koniec udziału Majchrzaka w tym turnieju.

Wszystko, co miałem, zostawiłem na korcie - choć bardzo wyczerpany, cieszył się przed kamerą Eurosportu.

Skandal po meczu Majchrzaka

Skandal po meczu Majchrzaka

Kamil Majchrzak nie odpuścił! Ciąg dalszy "afery czapkowej"

Polak po znakomitym meczu nie odmówił fanom autografów, a także chciał podarować jednemu z chłopców swoją czapkę. Inny kibic zachował się bezmyślnie odbierając bez żadnego zastanowienia pamiątkę sprzed nosa młodego fana. W media społecznościowych od razu zaczęły się poszukiwania mężczyzny, a Majchrzak poruszył cały internet w tej sprawie.

Po meczu nie zauważyłem, że moja czapka nie trafiła w ręce chłopca. Dzięki Asics mam wystarczająco czapek, więc jestem na to przygotowany. Czy moglibyście mi pomóc znaleźć tego chłopca? Jeśli ty (albo twoi rodzice) to widzicie, napiszcie do mnie - można przeczytać na relacji polskiego tenisisty.

Jestem pod wrażeniem siły internetu. Mamy to! Już wszystko dobrze - napisał po chwili 29-latek.

Majchrzak pokazał niesamowitą klasę nie tylko na korcie, ale także poza nim. Polak w trzeciej rundzie będzie zdecydowanym faworytem, ponieważ zmierzy się z Leandro Riedim - szwajcarskim kwalifikantem.

 

