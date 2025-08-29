Skandaliczne zachowanie kibica po meczu Majchrzaka! Okradł dziecko z pięknych wspomnień

Jak można tak zachować się wobec dziecka? Internauci wściekli

Kamil Majchrzak (ATP 76.) rozegrał właśnie jeden z najbardziej szalonych meczów w swojej karierze i niewykluczone, że jest to póki co jego mecz życia. Nasz najlepszy obecnie tenisista (w rankingu live przeskoczył właśnie Huberta Hurkacza), awansował do 3. rundy US Open wygrywając z plasującym się na 9. miejscu w rankingu ATP Karenem Chaczanowem. Co więcej, wygrał to spotkanie wracając z wyniku 0:2 w setach i... broniąc po drodze pięć piłek meczowych. Nic dziwnego, że spotkanie to niosło ze sobą wielkie emocje, a kibice chcieli po meczu tym bardziej zdobyć autograf Majchrzaka. W tym momencie doszło jednak do bardzo przykrej sytuacji.

Zawodnicy po meczu często rozdają autografy, ale też nie mogą spędzić na korcie nie wiadomo ile czasu, bo najczęściej trzeba przygotować plac gry do następnego meczu. Majchrzak był też z pewnością bardzo zmęczony i rozkojarzony w tej sytuacji. Podczas rozdawania autografów w pewnej chwili został najwyraźniej poproszony przez chłopca z trybun o swoją czapkę. Jako że się spieszył, to automatycznym ruchem zdjął czapkę i wyciągnął rękę, a drugą w tym czasie podpisywał kolejne piłki. Z tego też powodu nie widział, jak... dorosły mężczyzna zabiera chłopcu tę czapkę sprzed twarzy!

Na portalu X zawrzało po tym, jak nagranie pojawiło się na kilku kontach. Na wideo widać dokładnie, że chłopiec jest zszokowany i strasznie zawiedziony postawą „dorosłego”. Ten z kolei ma za nic prośby chłopca o oddanie czapki i zadowolony... chowa ją do torby kobiety obok, najpewniej swojej partnerki, która z zadowoleniem nagrywała wszystko. – Ależ pi*da z typa, Majchrzak po wygranym meczu podszedł do kibiców na chciał dać swoją czapkę chłopcu, jakiś frajer mu zabrał... – napisał jeden z internautów. W komentarzach pojawiły się setki nieprzychylnych komentarzy, często wulgarnych, a co więcej... wiele wskazuje na to, że mężczyzna został zidentyfikowany. Warto jednak pamiętać, że nie ma pewności, że to człowiek, którego wskazują internauci i niewykluczone, że oberwać za całe zdarzenie może ktoś kompletnie z tym niezwiązany.

