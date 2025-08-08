Gdy w budynku Kapitolu stanu Kolorado zawisł obraz przedstawiający Donalda Trumpa, w USA wybuchła dyskusja. Dla jednych był to wyraz artystycznej wizji, dla innych polityczna prowokacja. Sam Trump był wściekły. - Nikt nie lubi swoich złych zdjęć, portretów ani podobizn, ale ten, który zawisł w Kolorado, został celowo zniekształcony w stopniu, jakiego nawet ja nigdy wcześniej nie widziałem – podsumował prezydent USA.

Obraz dla prezydenta. W USA wywołał skandal, w Polsce jest symbolem przyjaźni

Podobizna prezydenta uwieczniona na płótnie zawsze budzi emocje. Nie inaczej było podczas zamkniętej uroczystości po zaprzysiężeniu Karola Nawrockiego. On również otrzymał w prezencie duży obraz z własną podobizną, ale kontekst tego wydarzenia jest zupełnie inny.

Za podarunkiem nie stała polityczna kalkulacja, a szczera przyjaźń. Wręczyli go promotor boksu Krystian Każyszka oraz mistrz Polski wagi ciężkiej Kacper Meyna. Autorem dzieła jest ceniony na świecie artysta Krzysztof Paciorek ("Make Boxing Art"). To dowód na to, jak bliskie relacje łączą nową głowę państwa ze środowiskiem pięściarskim.

- Cały ten dzień to było dla mnie wielkie przeżycie. Rozpiera mnie duma, że mogłem z bliska towarzyszyć Karolowi w tak ważnym dla niego dniu - przyznał Krystian Każyszka, szef grupy Rocky Boxing Promotion.

Wspólne treningi, patriotyzm i pomoc innym. Skąd wzięła się ta relacja?

Znajomość prezydenta Nawrockiego z czołowymi postaciami polskiego boksu trwa już wiele lat. Zaczęła się, gdy Nawrocki, jako dyrektor Muzeum II Wojny Światowej, usłyszał o młodym, utalentowanym pięściarzu, który jest wielkim patriotą.

- Kacper jest pupilem prezydenta. Dostałem telefon z zaproszeniem na spotkanie, pojawiłem się na nim z Kacprem i tak zaczęła się nasza wspólna znajomość z Karolem, która trwa do dziś - zdradził Każyszka.

