Karol Nawrocki reaguje po meczu Polska - Holandia. Siedem wymownych słów

Karol Nawrocki, prezydent, był obecny na meczu Polska-Holandia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Mecz zakończył się remisem 1:1, a Nawrocki wyraził zadowolenie z gry Polaków.

Spotkanie zostało na krótko przerwane z powodu odpalenia rac przez kibiców.

Po meczu Nawrocki podziękował Polakom za emocje związane z meczem w krótkim wpisie na platformie X.

Karol Nawrocki wybrał się na mecz Polska - Holandia i na pewno ma powody do radości. Biało-czerwoni bowiem po naprawdę dobrej grze zremisowali z wyżej notowanymi rywalami 1:1 i śmiało można powiedzieć, że byli nieco bliżej zwycięstwa niż "Oranje". Bramkę dla reprezentacji Polski zdobył Jakub Kamiński po świetnym zagraniu Roberta Lewandowskiego. Dla Holandii trafił z najbliższej odległości Memphis Depay. Humor prezydentowi popsuć mogło tylko skrajnie nieodpowiedzialne zachowanie części kibiców, którzy w drugiej połowie urządzili sobie racowisko. Z tego powodu na kilka minut arbiter musiał przerwać mecz. Karol Nawrocki, który oglądał mecz m.in. w towarzystwie prezesa PZPN Cezarego Kuleszy, już po zakończeniu rywalizacji zamieścił wpis na Twitterze, w którym odniósł się do meczu Polska - Holandia.

Prezydent napisał tylko siedem słów, ale jakże wymownych. Postanowił skupić się na pozytywnych aspektach widowiska i zachowanie amatorów puszczania rac pominął.

Polacy, dziękujemy za ten mecz i emocje!

- napisał Karol Nawrocki na platformie X i dodał grafikę przedstawiającą biało-czerwoną flagę. Inna sprawa, że prezydent w przeciwieństwie do Donalda Tuska może być zadowolony z tego, jak potraktowali go kibice. W pewnym momencie - w trakcie meczu Polska - Holandia - słychać było okrzyki: "Karol Nawrocki, Karol Nawrocki!". Niestety część publiczności nie popisała się i - w delikatnie mówiąc - nieelegancki sposób atakowała premiera Donalda Tuska. Ten także zamieścił wpis na X i - podobnie jak Karol Nawrocki - skandalicznie zachowanie kibiców pominął milczeniem. Szef rządu napisał dziewięć słów i także dodał polską flagę.

Dużo dobrej piłki, trochę mniej szczęścia. Polacy, gramy dalej!

- czytamy w poście Donalda Tuska.

W galerii prezentujemy zdjęcia Karola Nawrockiego i inne obrazki z trybun z meczu Polska - Holandia