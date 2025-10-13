Kibice siatkówki ją uwielbiali. Dziś ma 38 lat. Zobacz, jak wygląda Paulina Maj-Erwardt

Paulina Maj-Erwardt przez lata stanowiła o sile reprezentacji Polski siatkarek. Obok Marioli Zenik jest kultową libero XXI wieku w polskiej siatkówce. Największy sukces z koleżankami odniosła w 2009 roku - brązowy medal mistrzostw Europy rozgrywanych w Polsce. Jest też brązową medalistką Uniwersjady 2009, z kolei 10 lat później była częścią kadry, która wygrała prestiżowy turniej w Montreux. Z reprezentacją była już w wieku 19 lat na mistrzostwach świata w 2006 roku, a także cztery lata później. Niestety, później aż do 2022 r. Polki nie grały na MŚ, a Maj błyszczała głównie w siatkówce klubowej.

Tak wygląda dziś Paulina Maj-Erwardt, utytułowana polska siatkarka

Uznana libero to nie tylko wielokrotna reprezentantka Polski, lecz także multimedalistka mistrzostw Polski z różnymi klubami. Medale zdobywała w Bielsku-Białej, Pile, Sopocie, Muszynie, Policach i Łodzi. Z legendarną Muszynianką Fakro Muszyna wygrała w 2013 r. Puchar CEV. Karierę zakończyła 11 lat później, po sezonie 2023/2024 jako zawodniczka ŁKS Commercecon Łódź.

Maj-Erwardt pozostała zresztą przy siatkówce - do lutego tego roku była dyrektorką zarządzającą w ŁKS-ie. Od pewnego czasu jest prezeską Sparty Złotów, klubu z jej rodzinnej miejscowości. W roli działacza widzi się także w siatkarskim związku i kandydowała w wyborach na prezesa Wielkopolskiego Związku Piłki Siatkowej (2024), ale reelekcję uzyskał wtedy Jacek Broński. W styczniu 2025 r. uznana siatkarka wznowiła karierę, aby pomóc Sparcie Złotów w rozgrywkach III ligi. A to nie koniec jej działalności po profesjonalnej karierze.

Siatkarka, działaczka, ambasadorka sportu, podcasterka i mama

38-letnia Maj-Erwardt spełnia się także w podcaście "Zdyscyplinowani", którego jest współtwórczynią. Efekty jej rozmów można oglądać w internecie. Sama określa się jako "ambasadorkę sportu". Z wykształcenia jest dietetyczką i dużą wagę przykłada do motywacji sportowej i zdrowia psychicznego. Jednak poza tym wszystkim prywatnie jest szczęśliwą żoną, a także mamą 8-letniej córki, która po narodzinach stała się jednocześnie jej oczkiem w głowie i motywacją do powrotu na siatkarski parkiet. Zdjęcia Pauliny Maj-Erwardt znajdziesz w powyższej galerii.