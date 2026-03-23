Kibice z całej Polski kontra Nawrocki. Ważne słowa Żurka: „Ludzie to widzą”

Kamil Heppen
2026-03-23 18:37

Karol Nawrocki musi zmierzyć się z gniewem kibiców z całej Polski. Weekendowe mecze przyniosły falę transparentów wymierzonych w prezydenta! To "kara" za weto dotyczące nowelizacji przepisów karnych, które mocno rozwścieczyło kibiców. Na załamanie zaufania na linii Nawrocki - kibice zareagował już Waldemar Żurek. Co powiedział minister sprawiedliwości?

Karol Nawrocki

i

Autor: SE
  • W marcu Karol Nawrocki zawetował nowelizację Kodeksu postępowania karnego.
  • Przepisy odrzucone przez prezydenta były bardzo ważne dla kibiców, którzy wyrazili swój gniew na stadionach w całej Polsce.
  • Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie dziwi się reakcji trybun na weto prezydenta. Więcej w dalszej części tekstu.

Kibice kontra Karol Nawrocki. Minister Żurek komentuje zamieszanie

Gliwice, Lublin, Kraków, Poznań - między innymi w tych miastach w weekend pojawiły się mocne transparenty skierowane przeciwko Karolowi Nawrockiemu. Prezydentowi oberwało się nawet w Gdańsku, skąd pochodzi, i gdzie jako zadeklarowany kibic Lechii miał szczególne fory. Tymczasem podczas sobotniego meczu Lechii z Pogonią Szczecin (2:1) wywieszono następujący transparent:

"K. Nawrocki — niekończące się areszty, nielegalne dowody, 60-tkom podajesz rękę, a krzywdzącym ludzi organom przyznajesz swobody" - brzmiał przekaz podobny do tego z wielu innych polskich stadionów.

Karol Nawrocki na meczu Legia Warszawa - Sparta Praga
Galeria zdjęć 16

Do tej pory Nawrocki był jednym z ulubieńców na polskich stadionach. Wszystko zmieniła jedna decyzja - weto nowelizacji Kodeksu postępowania karnego, wbrew oczekiwaniom kibiców. Proponowane zmiany przewidywały m.in. ograniczenie stosowania tymczasowych aresztów i wykluczenie z procesu dowodów uzyskanych nielegalnie. 13 marca rzecznik prezydenta poinformował jednak o wecie w tej sprawie. Była to kolejna decyzja Nawrockiego wywołująca emocje po zawetowaniu ustawy ws. SAFE.

Do załamania relacji na linii kibice - prezydent odniósł się już Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości w rządzie Donalda Tuska.

- Prezydent nastawił się na konfrontację. To bardzo zły sygnał dla obywateli. Wszystkie dobre pomysły wyrzuca do kosza. Ale ludzie to widzą. Uważam, że to jego ogromny problem - skomentował sytuację w rozmowie z "Faktem".

Myślę, że Nawrocki nie docenił środowiska kibiców - dodał Żurek, z czym trudno się nie zgodzić. Wystarczy przytoczyć hasło "Nie jesteś jednym z nas" ze stadionu Piasta Gliwice czy reprymendę z trybun Cracovii: "Prezydencie, zapomniałeś, dzięki kogo głosom wygrałeś".

Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

