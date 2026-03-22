Lewandowski przyleciał do Polski na baraże o MŚ! Bez Ani, ale nie był sam [ZDJĘCIA]

Robert Lewandowski przyleciał do Polski przed barażami o mistrzostwa świata

To już nie są żarty – zaczyna się walka o mundial! Robert Lewandowski wylądował w Polsce w niedzielę, 22 marca, wieczorem i błyskawicznie znalazł się w centrum uwagi. Kapitan kadry przyleciał razem z mamą Iwoną i siostrą Mileną, co tylko pokazuje, jak ważne dni są przed nim.

Atmosfera wokół reprezentacji gęstnieje z każdą godziną. Już w czwartek Biało-czerwoni zmierzą się z Albanią w barażu o mistrzostwa świata. To spotkanie, które może zadecydować o wszystkim. Jedno potknięcie i marzenia o mundialu mogą się rozsypać.

Lewandowski doskonale wie, jaka spoczywa na nim odpowiedzialność. To on ma być liderem, który pociągnie drużynę do zwycięstwa. Kibice nie mają wątpliwości – jeśli ktoś ma to zrobić, to właśnie on.

Z kim Polska może zagrać w finale baraży o MŚ?

A to dopiero pierwszy krok. W przypadku wygranej Polacy zagrają w finale baraży z Ukrainą lub Szwecją. Emocje? Gwarantowane. Presja? Ogromna. Decydujący mecz w finale baraży rozegrany zostanie na wyjeździe, 31 marca.

