Kolejna część rozprawy Lewandowski-Kucharski. Wielki nieobecny, ważny powód

Lewandowski nieobecny

Kucharski stawił się osobiście, natomiast Lewandowskiego reprezentowali jego pełnomocnicy. Na pytania sądu odpowiadał świadek powołany przez prawników piłkarza.

Podczas wcześniejszych rozpraw w czerwcu sąd zapoznał się z nagraniami rozmów między stronami, które wykonał sam Lewandowski. Materiały te stanowią kluczowy dowód w postępowaniu karnym, w którym piłkarz występuje jako oskarżyciel posiłkowy. Sprawdzane jest, czy Kucharski rzeczywiście dopuścił się szantażu.

Z nagrań wynika, że były menedżer kilkukrotnie wspominał o kwocie 20 mln euro, sugerując, że jest to cena za „spokój” Lewandowskiego i jego rodziny. W materiałach pojawiają się też zarzuty wobec piłkarza dotyczące niepłacenia podatków w Polsce i Niemczech.

Nagrania przeszły badania fonoskopijne w Laboratorium Kryminalistycznym Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu. Ekspertyza potwierdziła, że nie wykryto żadnych śladów montażu.

„Jak wynika z opinii biegłego, nie ustalono występowania w dowodowych nagraniach żadnych śladów montażu” – podała prokuratura.

Roberta Lewandowskiego nie było z jednego ważnego powodu. Piłkarz jest z Barceloną na północy Anglii. Mistrzowie Hiszpanii rozpoczynają dziś zmagania w fazie ligowej Ligi Mistrzów. "Blaugrana" w czwartkowy wieczór zagra na St James's Park z Newcastle United.