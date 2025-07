Kosiniak-Kamysz nagle zaczął mówić o Cristiano Ronaldo. Zaskakujące słowa!

Rekonstrukcja rządu. Kosiniak-Kamysz komentuje

Wicepremier i prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz odniósł się do rekonstrukcji rządu ogłoszonej w środę przez premiera Donalda Tuska i zaskakująco odniósł się w pewnym momencie do... gwiazdy futbolu Cristiano Ronaldo. Jak podkreślił, ludowcy w nowej Radzie Ministrów odpowiadać będą za trzy obszary związane z bezpieczeństwem: militarnym, żywnościowym i energetycznym.

Zmiany objęły m.in. Ministerstwo Rolnictwa. Czesława Siekierskiego zastąpi jego dotychczasowy zastępca Stefan Krajewski. Na czele nowego resortu energii stanie poseł PSL Miłosz Motyka, który wcześniej odpowiadał za kwestie energetyczne w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Kosiniak-Kamysz zaznaczył, że choć Motyka jest jednym z najmłodszych ministrów w historii RP, ma już istotne doświadczenie w obszarze energetyki.

Komentując odejście Siekierskiego, lider PSL ocenił, że „jego misja została wykonana” i zaznaczył, że przekazanie stanowiska jego zastępcy to „sztafeta pokoleń”. Podkreślił przy tym znaczenie programu „Aktywny Rolnik”, który ma być jednym z priorytetów nowego szefa resortu.

Kosiniak-Kamysz nagle zaczął mówić o Cristiano Ronaldo

Kosiniak-Kamysz odniósł się również do likwidacji Ministerstwa Rozwoju i Technologii, którym kierował polityk PSL Krzysztof Paszyk. Jego kompetencje trafią do Ministerstwa Finansów. – Zmiany w drużynie są normalne – powiedział wicepremier, dodając: – Nawet Ronaldo schodzi z boiska, by inni mogli realizować określone zadania.

Pytany o zmianę na stanowisku ministra sprawiedliwości, Kosiniak-Kamysz pozytywnie ocenił dotychczasowego szefa resortu Adama Bodnara i wyraził przekonanie, że jego następca, sędzia Waldemar Żurek, poradzi sobie z nowymi obowiązkami.

Wicepremier odniósł się także do awansu szefa MSZ Radosława Sikorskiego, który został wicepremierem i przejął kompetencje w zakresie polityki europejskiej. – To ważna decyzja w kontekście m.in. negocjacji budżetu UE i umowy handlowej z krajami Mercosur – zaznaczył Kosiniak-Kamysz.