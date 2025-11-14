Nowa biografia Roberta Lewandowskiego ujawnia jego trudne relacje z kluczowymi postaciami polskiego futbolu i Barcelony.

Książka opisuje konflikty z Kamilem Glikiem, który kwestionował jego przywództwo, oraz z trenerem Xavim, którego taktyka nie odpowiadała Polakowi.

Poznaj nieznane kulisy szatni i dowiedz się, co naprawdę działo się za kulisami kariery jednego z najlepszych piłkarzy świata.

"Niech już skończy pier***". Konflikt z Kamilem Glikiem

Relacje między Robertem Lewandowskim a Kamilem Glikiem od dawna były tematem spekulacji. Jak wynika z książki Sebastiana Staszewskiego, nie były to tylko plotki. Glik nigdy nie zaakceptował przywództwa Lewandowskiego i drażniło go specjalne traktowanie napastnika przez sztab Adama Nawałki. Chodziło m.in. o bilety lotnicze w klasie biznes czy dodatkowe dni wolne przed ważnymi turniejami. Obrońca miał również poczucie, że po zwycięstwach chwała spływa na "Lewego", a po porażkach kapitan obwinia resztę drużyny.

Różnice w charakterach tylko pogłębiały przepaść. Gładki wizerunek Lewandowskiego irytował prostolinijnego Glika. Jak pisze Staszewski, obrońca nie krył swojej niechęci, a uwagi kapitana miał kwitować w szatni dosadnym: - Niech już skończy pier***.

Napięcie było widoczne także w innych sytuacjach. Gdy tygodnik "Piłka Nożna" przyznał Lewandowskiemu tytuł Piłkarza Roku 2017, Glik, który osiągnął wtedy z AS Monaco historyczny sukces, zdobywając mistrzostwo Francji i docierając do półfinału Ligi Mistrzów, miał rzucić zawistnie: - Cały czas go wybierają, tak jakby nikt poza nim nie istniał.

Sprawę pogarszał fakt, że Lewandowski często opuszczał pierwsze dni treningowe na zgrupowaniach, co budziło kpiny i kąśliwe uwagi ze strony innych kadrowiczów.

Narzekał na taktykę i treningi. Napięte relacje z Xavim

Problemy w relacjach międzyludzkich nie ominęły Lewandowskiego również w FC Barcelonie. Według książki Staszewskiego, Polak regularnie odwiedzał gabinet trenera Xaviego, narzekając na taktykę i niską intensywność zajęć. Choć szkoleniowiec wysłuchiwał uwag, w rzeczywistości miał dość ciągłych pretensji swojej gwiazdy.

Konflikt wynikał ze zderzenia dwóch różnych filozofii futbolu. Lewandowski, ukształtowany przez nowoczesnych trenerów jak Klopp, Guardiola i Flick, nie mógł zaakceptować metod Xaviego, który uparcie trzymał się archaicznej już tiki-taki. W efekcie początkowy zachwyt nowym trenerem ustąpił miejsca sceptycyzmowi, a następnie rozczarowaniu. Polak w prywatnych rozmowach miał dziwić się, że "człowiek, który tak wiele czasu spędził w towarzystwie wielkich piłkarzy, nie umie poprowadzić ciekawego treningu".

Sprawą zainteresował się prezydent klubu, Joan Laporta, do którego docierały podobne uwagi od jego doradcy, Enrica Masipa. Kiedy Laporta zobaczył Lewandowskiego i Masipa dyskutujących, zrozumiał, że problem jest realny.

- Robert to człowiek mówiący, co myśli, nawet jeśli nie jest to przyjemne. Robi to, aby podnosić poziom drużyny i wygrywać. Nikt go jednak nie słuchał. [...] Wtedy do mnie dotarło, że to realny problem - wspomina wksiążce prezydent Barcelony.

Xavi nie pozostał dłużny. Jak czytamy w biografii, za pośrednictwem zaprzyjaźnionych dziennikarzy z "Mundo Deportivo" i "AS" zaczął lansować w mediach narrację, że to właśnie Lewandowski ponosi największą winę za słabe wyniki zespołu.

Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD]