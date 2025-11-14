Kulisy konfliktów Lewandowskiego. "Niech już skończy..." - mocne słowa w szatni

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2025-11-14 13:21

Robert Lewandowski (37 l.) to postać, która budzi ogromne emocje. Choć na boisku jest profesjonalistą, jego relacje w szatni bywały skomplikowane. Nieautoryzowana biografia "Lewandowski. Prawdziwy" autorstwa Sebastiana Staszewskiego rzuca nowe światło na konflikty z kluczowymi postaciami – Kamilem Glikiem w reprezentacji Polski i trenerem Xavim w Barcelonie. Ujawnione fragmenty pokazują drugie, nieznane oblicze kapitana.

Lewandowski, prawdziwy. Najmocniejsza książka o Robercie Lewandowskim

i

Autor: ART SERVICE / Super Express
  • Nowa biografia Roberta Lewandowskiego ujawnia jego trudne relacje z kluczowymi postaciami polskiego futbolu i Barcelony.
  • Książka opisuje konflikty z Kamilem Glikiem, który kwestionował jego przywództwo, oraz z trenerem Xavim, którego taktyka nie odpowiadała Polakowi.
  • Poznaj nieznane kulisy szatni i dowiedz się, co naprawdę działo się za kulisami kariery jednego z najlepszych piłkarzy świata.

"Niech już skończy pier***". Konflikt z Kamilem Glikiem

Relacje między Robertem Lewandowskim a Kamilem Glikiem od dawna były tematem spekulacji. Jak wynika z książki Sebastiana Staszewskiego, nie były to tylko plotki. Glik nigdy nie zaakceptował przywództwa Lewandowskiego i drażniło go specjalne traktowanie napastnika przez sztab Adama Nawałki. Chodziło m.in. o bilety lotnicze w klasie biznes czy dodatkowe dni wolne przed ważnymi turniejami. Obrońca miał również poczucie, że po zwycięstwach chwała spływa na "Lewego", a po porażkach kapitan obwinia resztę drużyny.

Przeczytaj także: O książce o Lewandowskim dalej jest gorąco. Na premierze był Cezary Kucharski, kolejne mocne historie

Różnice w charakterach tylko pogłębiały przepaść. Gładki wizerunek Lewandowskiego irytował prostolinijnego Glika. Jak pisze Staszewski, obrońca nie krył swojej niechęci, a uwagi kapitana miał kwitować w szatni dosadnym: - Niech już skończy pier***.

Napięcie było widoczne także w innych sytuacjach. Gdy tygodnik "Piłka Nożna" przyznał Lewandowskiemu tytuł Piłkarza Roku 2017, Glik, który osiągnął wtedy z AS Monaco historyczny sukces, zdobywając mistrzostwo Francji i docierając do półfinału Ligi Mistrzów, miał rzucić zawistnie: - Cały czas go wybierają, tak jakby nikt poza nim nie istniał.

Sprawę pogarszał fakt, że Lewandowski często opuszczał pierwsze dni treningowe na zgrupowaniach, co budziło kpiny i kąśliwe uwagi ze strony innych kadrowiczów.

Narzekał na taktykę i treningi. Napięte relacje z Xavim

Problemy w relacjach międzyludzkich nie ominęły Lewandowskiego również w FC Barcelonie. Według książki Staszewskiego, Polak regularnie odwiedzał gabinet trenera Xaviego, narzekając na taktykę i niską intensywność zajęć. Choć szkoleniowiec wysłuchiwał uwag, w rzeczywistości miał dość ciągłych pretensji swojej gwiazdy.

Konflikt wynikał ze zderzenia dwóch różnych filozofii futbolu. Lewandowski, ukształtowany przez nowoczesnych trenerów jak Klopp, Guardiola i Flick, nie mógł zaakceptować metod Xaviego, który uparcie trzymał się archaicznej już tiki-taki. W efekcie początkowy zachwyt nowym trenerem ustąpił miejsca sceptycyzmowi, a następnie rozczarowaniu. Polak w prywatnych rozmowach miał dziwić się, że "człowiek, który tak wiele czasu spędził w towarzystwie wielkich piłkarzy, nie umie poprowadzić ciekawego treningu".

Zobacz też: Robert Lewandowski zaskoczył wyznaniem o Polsce. "Jestem dumny"

Sprawą zainteresował się prezydent klubu, Joan Laporta, do którego docierały podobne uwagi od jego doradcy, Enrica Masipa. Kiedy Laporta zobaczył Lewandowskiego i Masipa dyskutujących, zrozumiał, że problem jest realny.

- Robert to człowiek mówiący, co myśli, nawet jeśli nie jest to przyjemne. Robi to, aby podnosić poziom drużyny i wygrywać. Nikt go jednak nie słuchał. [...] Wtedy do mnie dotarło, że to realny problem - wspomina wksiążce prezydent Barcelony.

Xavi nie pozostał dłużny. Jak czytamy w biografii, za pośrednictwem zaprzyjaźnionych dziennikarzy z "Mundo Deportivo" i "AS" zaczął lansować w mediach narrację, że to właśnie Lewandowski ponosi największą winę za słabe wyniki zespołu.

Lewandowski, prawdziwy. Najmocniejsza książka o Robercie Lewandowskim
28 zdjęć
Olaf Lubaszenko o Lewandowskim: "Za naszego życia taki już może się nie pojawić" [WYWIAD]
QUIZ. Czy naprawdę wiesz wszystko o rodzinie Lewandowskich? W tym quizie schody zaczynają się od 7 pytania!
Pytanie 1 z 10
Jak ma na imię mama Roberta Lewandowskiego?
Przeczytaj także:
Robert Lewandowski przed wielkim wyzwaniem! Co za stawka meczu z Holandią dla k…
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROBERT LEWANDOWSKI
REPREZENTACJA POLSKI
FC BARCELONA
KAMIL GLIK