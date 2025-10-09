Kumpel Lewandowskiego i Szczęsnego w dziwnym swetrze. Gwiazda Liverpoolu z okropną torbą, Francuzi stroją się zgrupowaniu

Michał Skiba
Michał Skiba
2025-10-09 13:23

Moda jest otwarta na interpretację, czego dowodem są reprezentanci Francji. Za każdy razem, gdy pojawiają się na zgrupowaniu, tworzą wręcz pokaz mody. Wybiegiem jest zawsze trasa: samochód-drzwi hotelu.

Tak Francuzi rozpoczęli zgrupowanie

Potem "Trójkolorowi" wskakują w sportowe dresy, ale zawsze mają ten swój jeden moment, by się pokazać. Kto tym razem zaskoczył najbardziej? Chyba Hugo Ekitike. Piłkarz Liverpoolu pojawił się z torbą marki Martin Rose. Wygląda jak zwykła papierowa siatka na zakupy, a tymczasem trzeba za nią zapłacić ponad dwa tysiące złotych. Ibrahima Konate również na zgrupowanie dotarł z Liverpoolu, zapewne razem z Ekitike, ale postawił na klasyczny ubiór.

Kogo jeszcze wyróżniliśmy w naszej galerii? Jules Kounde z Barcelony zabrał pstrokaty sweter, Malo Gusto (na co dzień niebieskie barwy Chelsea), brązowy dres z ozdobami, a Kylian Mbappe pojawił się w kolorach jesieni. Stonowana kurtka, ale szałowe spodnie w stylu lat 90. Naszą uwagę zwrócił jeszcze Eduardo Camavinga. Postawił na szerokie spodnie, ponoć w stylu japońskim, do tego czarna torebka Hermesa... Nie obiecujemy jednak, że to na pewno Hermes.

ZOBACZ TEŻ: Robert Lewandowski haruje na kadrze, a Anna Lewandowska pozamiatała! Koniec wymówek

Reprezentacja Francji szokuje poza boiskiem
13 zdjęć

Może wyglądają ekstrawagancko, ale na boisku trzymają się dobrych tradycji zdobywania bramek. Najbliższa szansa w piątkowym meczu eliminacji do przyszłorocznego mundialu z Azerbejdżanem. Po dwóch dotychczasowych spotkaniach w grupie D mają na koncie komplet punktów (wygrane 2:1 z Islandią w Paryżu i 2:0 z Ukrainą we Wrocławiu). Po rywalizacji z Azerami w paryskim Parku Książąt zapewne będą mieć i dziewięć punktów. W poniedziałek czeka ich za to najciekawsza wycieczka tych eliminacji, a więc mecz w Rejkiawiku z Islandią.

ZOBACZ TEŻ: Kamil Grosicki nie miał zamiaru tego ukrywać! Wprost o rozmowie z Robertem Lewandowskim

Sonda
Jak oceniasz ubiory Francuzów na starcie zgrupowania?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KYLIAN MBAPPE
REPREZENTACJA FRANCJI