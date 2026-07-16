Lautaro Martinez staje przed szansą na zdobycie drugiego mistrzostwa świata.

U jego boku jest Agustina Gandolfo, która aktywnie buduje karierę, odrzucając stereotyp "żony piłkarza" i inspirując swoją niezależnością.

Ich miłość pokonała dystans, a teraz wspólnie przeżywają finał mundialu, gdzie Martinez ma szansę na kolejny decydujący gol dla Argentyny.

Dowiedz się, jak silna partnerka inspiruje gwiazdora i czy jej obecność przyniesie mu szczęście w walce o najważniejsze piłkarskie trofeum!

Lautaro Martinez na drodze do drugiego mundialowego złota

Lautaro Martinez, jeden z kluczowych zawodników reprezentacji Argentyny, ponownie staje przed szansą na wywalczenie mistrzostwa świata. W minionym sezonie z Interem Mediolan sięgnął po dublet: został mistrzem i zdobył Puchar Włoch. Indywidulanie Lautaro Martinez został królem strzelców Serie A.

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Agustina Gandolfo: Silne wsparcie i własne ambicje

U boku argentyńskiego gwiazdora niezmiennie trwa zjawiskowa Agustina Gandolfo. Zanim jej życie splotło się z losami jednego z najpopularniejszych piłkarzy świata, pracowała w rodzinnej firmie i studiowała ekonomię. Agustina wielokrotnie podkreślała w wywiadach, że nigdy nie chciała być postrzegana jedynie przez pryzmat sławnego partnera. Z buntuje się przeciwko etykiecie „żony piłkarza”, udowadniając, że kobieta u boku sportowca może mieć własne ambicje i osiągnięcia. Jej niezależność i przedsiębiorczość są inspiracją dla wielu.

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Historia miłości: Z Argentyny do Mediolanu

Drogi Lautaro Martineza i Agustiny Gandolfo skrzyżowały się w 2018 roku w Argentynie, jeszcze zanim piłkarz przeniósł się do Interu Mediolan. Ich związek szybko rozkwitł, ale transfer do Włoch na chwilę ich rozdzielił, stawiając miłość na próbę. Odległość mogła ich rozdzielić, ale uczucie okazało się silniejsze. Agustina podjęła odważną decyzję o porzuceniu dotychczasowego życia w Argentynie, aby dołączyć do ukochanego w Mediolanie. Ta decyzja była początkiem pięknej wspólnej drogi, pełnej wzajemnego wsparcia. Para chętnie dzieli się fragmentami życia prywatnego w mediach społecznościowych, pokazując, jak skutecznie łączą karierę z rodzinnym szczęściem.

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Bohater mundialu i finałowe wyzwanie

Agustina Gandolfo jest najwierniejszym kibicem Martineza. Regularnie pojawia się na trybunach San Siro, a teraz wspiera go także podczas mistrzostw świata. Jej obecność przyniosła szczęście, bo Argentyna dotarła do finału mundialu, w którym zagra z Hiszpanią. Martinez strzelił już trzy gole. Był bohaterem meczu z Anglią, zakończonego zwycięstwem Argentyny 2:1. Wszedł na boisko w końcówce i kilka minut później strzelił zwycięskiego gola głową, wykorzystując świetne podanie od Leo Messiego. Czy w finale z Hiszpanią Lautaro Martinez znów zdobędzie bramkę i sięgnie po drugie z rzędu mistrzostwo świata? Żona na pewno byłaby z niego dumna, niezależnie od wyniku. Ich wspólna droga to dowód na to, że za sukcesem wielkiego sportowca często stoi równie silna i niezależna kobieta.

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QUIZ. Czwartkowy test z geografii. Stolice państw, które grają na mundialu. Medal za 15 punktów Pytanie 1 z 20 Na początek łatwizna. Jakie miasto jest stolicą USA? Nowy Jork Waszyngton Los Angeles Następne pytanie