Bohater Arsenalu przeżywał piekło. Przed zdobyciem mistrzostwa jego małżeństwo z piękną Laurą rozsypało się w drobny mak

Przemysław Ofiara
Przemysław Ofiara
2026-05-20 13:09

Leandro Trossard został jednym z bohaterów Arsenalu w walce o upragnione mistrzostwo Anglii. Niewielu kibiców zdawało sobie jednak sprawę, że w czasie, gdy strzelał kluczowe gole, za kulisami przeżywał prawdziwy dramat. Jak donosi brytyjski "The Sun", jego wieloletnie małżeństwo rozpadło się, a piłkarz musiał radzić sobie z osobistym piekłem, walcząc jednocześnie o tytuł dla "Kanonierów". Tytuł dla Arsenalu stał się pewny we wtorek, kiedy Manchester City stracił punkty z Bournemouth (1:1).

  • Kluczowy piłkarz Arsenalu, Leandro Trossard, podczas walki o mistrzostwo Anglii przeżywał niewyobrażalny dramat osobisty.
  • Jego trzynastoletnie małżeństwo rozpadło się, a potwierdzona separacja rzuca nowe światło na heroiczne występy Belga.
  • Sprawdź, jak Trossard, mimo cierpienia, strzelił zwycięskiego gola i dlaczego po meczu świętował w poruszającej samotności.

Koniec miłości po 13 latach. "Jesteśmy w separacji"

Podczas gdy kibice Arsenalu fetowali kolejne zwycięstwa, w domu Leandro Trossarda rozgrywał się dramat. Jego małżeństwo z Laurą Hilven, z którą był związany od 13 lat, dobiegło końca. Brytyjskie media jako pierwsze zauważyły, że z profilu Laury w mediach społecznościowych zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia. Wkrótce potem kobieta opublikowała emocjonalny wpis, potwierdzając najgorsze.

- Z głęboką miłością, troską i wzajemnym szacunkiem podjęliśmy niezwykle trudną decyzję o polubownym rozstaniu – napisała Laura w mediach społecznościowych. - To nie był łatwy wybór. W rzeczywistości jesteśmy w separacji od jakiegoś czasu.

Gol, który dał tytuł, i bolesna samotność

Mimo osobistego kryzysu, 31-letni Belg pokazał na boisku niesamowity profesjonalizm. Jego forma falowała w trakcie sezonu, co teraz, z perspektywy czasu, można łatwo połączyć z problemami w życiu prywatnym. Jednak w kluczowym momencie to właśnie on stał się zbawcą Arsenalu.

Przeczytaj także: Arsenal mistrzem Anglii. Nocne szaleństwo na ulicach Londynu! Legenda też świętowała

To jego gol w 87. minucie meczu z West Hamem dał "Kanonierom" bezcenne zwycięstwo i sprawił, że tytuł mistrzowski po 22 latach przerwy był już na wyciągnięcie ręki. Po bramce wykonał swoją słynną "lornetkę" - gest dedykowany synowi, Thiago. Trossard i Laura mają razem dwójkę dzieci. Mimo że był to jego pierwszy gol od wielu miesięcy, okazał się tym najważniejszym. 

Smutny obrazek po meczu. Samotność bohatera

Najbardziej wymowny i bolesny obrazek miał jednak miejsce już po ostatnim gwizdku. Gdy piłkarze Arsenalu wraz ze swoimi partnerkami i dziećmi świętowali na murawie, Trossard był sam. Nie towarzyszyła mu ani żona, ani synowie.

Zobacz też: Gwiazdor Arsenalu mimowolnie pokazał całe pośladki podczas meczu! Wstydliwe zdjęcia obiegły świat

Zamiast tego, bohater "Kanonierów" samotnie obszedł boisko, po czym podszedł do trybun, by podpisać swoją koszulkę i oddać ją kibicowi, który przyleciał aż z Japonii, by zobaczyć go w akcji. Gest, który pokazał jego wielką klasę w obliczu osobistej tragedii.

Leandro Trossard przeżył piekło. Rozstał się z żoną Laurą Hilven
Galeria zdjęć 17
JAN TOMASZEWSKI GRZMI PO POŻEGNANIU LEWANDOWSKIEGO. „WYSZEDŁ JEGO CHARAKTER”
Przeczytaj także:
Legenda futbolu zabrana karetką do szpitala. Co ze zdrowiem Sir Alexa Fergusona?
QUIZ. Reprezentacja Polski Jerzego Engela. Pamiętasz tych zawodników? Olisadebe, Wałdoch, Dudek i inni
Pytanie 1 z 20
Kto to jest?
Emmanuel Olisadebe
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ARSENAL FC
ARSENAL
ARSENAL LONDYN