Popłakaliśmy się ze śmiechu, patrząc na zdjęcia Dody i Majdana! Szpan i kicz w jednym. Dowody

2026-05-20 10:45

Radosław Majdan i Doda przed laty byli małżeństwem, nazywanym nieco na wyrost "polskimi Beckhamami". Przeciętna wokalistka u boku topowego wówczas bramkarza zdobyła wielką popularność. Ostatnio piosenkarka - w rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem - wróciła do tamtego okresu. A my odkopaliśmy z naszego archiwum stare zdjęcia Dody i Majdana. To coś niesamowitego. Szpan i kicz w jednym! Te fotki są najlepszymi dowodami.

Radosław Majdan i Doda. Sielanka szybko się zakończyła

Radosław Majdan wypatrzył młodziutką wówczas początkującą piosenkarkę w programie "Bar" nadawanym w telewizji Polsat. Potem wszystko potoczyło się bardzo szybko. Doda i bramkarz zostali parą, a ich związkiem żył cały kraj. Wokalistka pojawiała się na meczach Wisły Kraków, której barw bronił wówczas jej mąż, Majdan z kolei bywał z ówczesną partnerką na salonach, a nawet wystąpił w jednym z jej teledysków. W 2005 roku para sformalizowała swój związek. Wydawało się, że Dorota Rabczewska i Radosław Majdan są dla siebie stworzeni, jednak sielanka szybko się zakończyła. Rozwód nastąpił trzy lata po ślubie, dawni zakochani nie szczędzili sobie ostrych słów w mediach. Dziś były bramkarz jest szczęśliwym mężem Małgorzaty Rozenek i ojcem 6-letniego Henia. Z kolei Doda ma wieczne kłopoty z facetami i jej związki szybko się kończą, często w atmosferze wielkiego skandalu. W naszym archiwum mamy dużo zdjęć z okresu związku piosenkarki i sportowca. Są one prawdziwymi perełkami. Patrząc na fotografie, widzimy i szpan i kicz w jednym. Kreacje Dody i Majdana do dziś prezentowane są jako specyficzny rodzaj gustu. 

Galeria: Doda i Radosław Majdan. Szpan i kicz

Doda o dziecku z Radosławem Majdanem

W najnowszej rozmowie z Grzegorzem Krychowiakiem Doda niespodziewanie wróciła do związku z Radosławem Majdanem. Zajmujący się ostatnio dziennikarstwem "Krycha" wprost spytał Dorotę Rabczewską o to, czy chciała zostać mamą. 

Nie, nigdy nie chciałam. Ja poznałam mojego pierwszego męża (Radosława Majdana - red.), jak miałam 17 lat, a on miał 30. Bardzo duża była różnica wieku. Byłam młodą dziewczynką. On miał czasami parcie na dziecko i tak sobie myślałam: "jak tu dostosować moje przekonania do tych wszystkich archaicznych przekonań mężczyzn?". Przy czym ja rozumiem, że mężczyźni chcą mieć dzieci. My się w sobie zakochaliśmy. Wtedy myślałam, żeby to połączyć i sobie wynająć surogatkę

- szczerze wyjawiła Doda. Tego jeszcze nie słyszeliśmy.

