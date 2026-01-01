Doda na treningach haruje jak wół, a potem błyszczy takim ciałem! Wszystko zaczęło się w dzieciństwie

Doda, znana z zamiłowania do aktywności fizycznej, od dzieciństwa trenuje i ma na koncie sukcesy sportowe, w tym złoty medal mistrzostw Polski juniorów.

Piosenkarka, której ojciec był sztangistą, niedawno zapowiedziała start w zawodach miss fitness, co jest efektem jej wieloletniej dyscypliny i ciężkiej pracy.

Jak zmieniało się ciało Doroty Rabczewskiej przez lata intensywnych treningów i jakie ma plany na przyszłość? Zobacz galerię!

Doda ćwiczy od dziecka. Ma na swoim koncie sukcesy sportowe

Doda gdyby nie została piosenkarką, pewnie byłaby solidną sportsmenką. Zresztą w czasach młodości odnosiła sukcesy w lekkoatletyce. Dorota Rabczewska zdobyła m.in. złoty medal w biegu na 100 metrów na mistrzostwach Polski juniorów. Wokalistka świetnie radziła sobie też w skoku w dal i w pchnięciu kulą. To, że Doda od dziecka wykazywała zamiłowanie do aktywności fizycznej, nie powinno nikogo dziwić. W końcu jej ojciec - Paweł Rabczewski - to były znakomity sztangista. Dwa razy zdobył medal mistrzostw świata w podnoszeniu ciężarów, a na Igrzyskach Olimpijskich w Moskwie uplasował się na 6. miejscu. Niedawno Doda wspominała czasy treningów swojego taty. Przy okazji chwaliła magnezję i... pokazała swoje pośladki.

Polecamy: Ewa Chodakowska w opałach! Doda zapowiedziała start w zawodach. Jej ciało zmieniło się radykalnie

Magnezja robi robotę l przypomina mi dzieciństwo i godziny spędzone z tatą i ciężarowcami na treningach. W zdrowym ciele zdrowy duch! 41 lat, ćwiczę od dziecka, ale wystarczy dbanie o siebie i ruch co drugi dzień,by mieć sylwetkę na lata. Życzę wszystkim kobietom miłości do sportu, bo to jak pokochać siebie

- napisała piosenkarka.

Doda zapowiedziała, że wystartuje w konkursie miss fitness

Dorota Rabczewska kilka miesięcy temu zapragnęła znów poczuć smak sportowej rywalizacji i zapowiedziała start w zawodach kulturystycznych, a konkretnie w konkursie miss fitness. Gwiazda cały czas ćwiczy, a w zasadzie haruje jak wół na treningach, więc jest w stanie podjąć wyzwanie.

Myślę, że już jestem taką mentorką w fitnessie, jak niektóre znane panie, ponieważ faktycznie mam sylwetkę wspaniałą. Mówię to wprost, bo widziałam się wczoraj na scenie - nie mogłam wyjść z podziwu. Mam 41 lat i no, jest to wynik mojej ciężkiej pracy, dyscypliny

- zachwycała się w jednym z postów Doda. A naszej galerii pokazujemy, jak jej ciało zmieniało się na przestrzeni wielu lat treningów.

Galeria: Tak ciało Dody zmieniało się na przestrzeni lat