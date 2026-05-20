Aryna Sabalenka już planuje ślub! 2 lata temu przeżyła tragedię, gdy zmarł jej partner

Aryna Sabalenka przed Roland Garros błysnęła na łamach kultowego czasopisma "Vogue".

W szczerej rozmowie zdradziła konkretny plan na ślub z Georgiosem Frangulisem.

Liderka rankingu WTA wróciła też do tragicznej śmierci byłego partnera sprzed 2 lat.

Sabalenka już szykuje się na ślub

W kwietniu 2024 roku media dowiedziały się o związku Aryny Sabalenki i grecko-brazylijskiego multimilionera, Georgiosa Frangulisa. To właściciel słynnej marki Oakberry, która współpracuje m.in. z białoruską tenisistką. Co ciekawe, poznali się kilka miesięcy wcześniej przy podpisywaniu kontraktu. Niespełna dwa lata później, w marcu 2026 r., Frangulis oświadczył się ukochanej. Wygląda na to, że już wkrótce odbędzie się ich ślub!

Sabalenka na łamach "Vogue" zdradziła, że chce wyjść za mąż latem przyszłego roku, a ceremonia najprawdopodobniej odbędzie się w Grecji. Jeśli nic się nie zmieni, już niedługo rozpocznie się organizacja tego wyjątkowego dnia.

Ale w tej samej rozmowie nie zabrakło też trudniejszego wątku. Zanim związek Białorusinki i jej narzeczonego stał się publiczny, w marcu 2024 r. zmarł wcześniejszy partner Sabalenki - Konstantin Kołcow. Tenisistka mocno przeżyła tę tragedię, choć wtedy nie byli już razem.

- Kłóciłam się z policjantem, nie mogłam się z tym pogodzić - wspomina po dwóch latach moment, w którym dowiedziała się o samobójstwie byłego partnera. Mimo to, wzięła wtedy udział w turnieju Miami Open, ku zaskoczeniu sporej części środowiska.

- Nie wiem, czy istnieje jakiś stereotyp dotyczący tego, jak należy przeżywać żałobę. Wydaje mi się, że w tej sytuacji nie ma czegoś takiego jak słuszne czy niewłaściwe postępowanie. Każdy z nas potrzebuje czegoś innego. Dla mnie powrót do pracy to jedyne wyjście. Mam 28 lat, ale czasami wydaje mi się, że doświadczyłam w życiu wszystkiego, co można sobie wyobrazić - odniosła się do ówczesnej krytyki Sabalenka.

W tych trudnych chwilach wielkim wsparciem był dla niej Frangulis, który będzie z nią także podczas wielkoszlemowego Roland Garros. Początek turnieju w Paryżu już w niedzielę, 24 maja.