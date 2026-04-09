Ma pokonać Polki. W sieci aż roi się od jej gorących zdjęć! Tylko spójrz

Ma pokonać Polki.

KH Bartosz Olszewski
2026-04-09 13:48

Reprezentacja Polski w tenisie staje przed arcytrudnym zadaniem w rozgrywkach Billie Jean King Cup. Na jej drodze do finałowego turnieju stoi niezwykle silna drużyna Ukrainy, która przyjeżdża w najmocniejszym składzie. Jedną z liderek zespołu i kluczową rywalką Polek będzie Marta Kostiuk - zawodniczka, która budzi emocje nie tylko swoją grą na korcie, ale również aktywnością w internecie! Tylko spójrz na zdjęcia 23-letniej Ukrainki.

Marta Kostiuk to jedna z największych nadziei ukraińskiego tenisa. Urodzona w 2002 roku w Kijowie, przebojem wdarła się do światowej czołówki. Już w 2024 roku dotarła do ćwierćfinału wielkoszlemowego Australian Open i osiągnęła najwyższe w karierze, 16. miejsce w rankingu WTA. Jej agresywny styl gry i potężne uderzenia sprawiają, że jest groźną przeciwniczką dla każdej tenisistki. Jednak to nie tylko sportowe osiągnięcia przyciągają uwagę fanów.

Ukrainka kontra Polki. Marta Kostiuk uwielbia odważne zdjęcia

23-letnia Kostiuk doskonale wie, jak podgrzać atmosferę. Jej profil na Instagramie, obserwowany przez setki tysięcy osób, pełen jest zdjęć, które rozpalają wyobraźnię i wywołują lawinę komentarzy. Tenisistka chętnie dzieli się kadrami z egzotycznych wakacji, prezentując swoją wysportowaną sylwetkę w skąpych bikini. Jej zdjęcia regularnie zdobywają tysiące polubień, a fani w komentarzach prześcigają się w komplementach, nazywając ją nawet "najpiękniejszą tenisistką na świecie".

Kostiuk nie boi się również odważnych, artystycznych sesji. Głośno było o jej zdjęciach dla magazynu "Vogue", gdzie zapozowała topless, by uczcić swój udział w igrzyskach olimpijskich. Fotografia, choć artystyczna, wywołała spore poruszenie i dyskusję w internecie.

W nadchodzącym starciu z Polską to właśnie ona, obok Eliny Switoliny, ma być główną siłą napędową ukraińskiej drużyny. Po stronie polskiej liderkami są Magda Linette i Katarzyna Kawa. To właśnie one zmierzą się z Ukrainkami w singlu w piątek w hali PreZero Arena Gliwice. Decydujące spotkania, w tym debel, zostaną z kolei rozegrane w sobotę.

