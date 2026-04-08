Mówili, że to najpiękniejsza tenisistka świata. Dziś jest przed "40" i po głośnym rozwodzie!

KH Bartosz Olszewski
2026-04-08 11:44

Przez lata zachwycała na kortach. Także urodą, która przyniosła jej miano jednej z najpiękniejszych sportsmenek świata! Ana Ivanović, serbska gwiazda tenisa, wiodła życie jak z bajki. Po zakończeniu kariery związała się z legendą piłki nożnej, Bastianem Schweinsteigerem. Latem 2025 roku para ogłosiła jednak głośny rozwód. Dziś, u progu czterdziestki, Ivanović na nowo układa swoje życie. I wciąż budzi zachwyt fanów!

Urodzona w listopadzie 1987 roku, Ana Ivanović od najmłodszych lat wykazywała niezwykły talent. Jej kariera eksplodowała w 2008 roku, kiedy to wygrała wielkoszlemowy turniej French Open i na 12 tygodni została liderką światowego rankingu WTA. Kibice i media na całym świecie podziwiali jej styl gry, ale równie często komentowali jej zjawiskową urodę, która zapewniła jej liczne kontrakty reklamowe i status ikony już w młodym wieku!

Po zakończeniu profesjonalnej kariery w grudniu 2016 roku, w wieku zaledwie 29 lat, Ivanović skupiła się na życiu rodzinnym. W 2016 roku w Wenecji poślubiła niemieckiego piłkarza Bastiana Schweinsteigera, a ich związek uchodził za wzorowy. Para doczekała się trzech synów o imionach: Luka (ur. 2018), Leon (ur. 2019) i Theo (ur. 2023) i chętnie dzieliła się w mediach społecznościowych obrazkami szczęśliwego życia, stając się jedną z najbardziej lubianych sportowych par na świecie.

Sielanka zakończyła się w lipcu 2025 roku, kiedy prawnik tenisistki oficjalnie potwierdził rozstanie pary po dziewięciu latach małżeństwa, jako powód podając „różnice nie do pogodzenia”. Wiadomość wstrząsnęła fanami, zwłaszcza że wcześniej media spekulowały o kryzysie w ich związku i rzekomej niewierności piłkarza. Dziś Ana Ivanović stara się odnaleźć w nowej rzeczywistości. Pozostaje aktywna w mediach społecznościowych, gdzie wciąż zachwyca urodą i świetną formą. Jej profil na Instagramie śledzi ponad 1,5 mln użytkowników, a po rozstaniu była tenisistka stała się jeszcze bardziej aktywna w sieci.

