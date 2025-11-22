Magdalena Fręch trafiła do raju! W bikini wygrzewa się na malowniczej plaży!

Magdalena Fręch ma za sobą ciężki sezon, który zakończyła na 59. miejscu w rankingu. W poprzednim roku spisywała się lepiej, a gorsze wyniki w 2025 r. - jak wyjaśniała sama Magda - związane były z rosnącą presja. "Ten sezon był pełen wszystkiego! Lepsze wyniki w Wielkich Szlemach dały mi ogromną satysfakcję, a ranking w top 30 większą presję - głównie tę, którą sama sobie narzuciłam. Chciałam więcej, szybciej, lepiej… aż w pewnym momencie zaczęłam tracić radość z gry" - zwierzyła się Magda Fręch fanom w podsumowującym sezon poście w mediach społecznościowych.

27-latka z Łodzi mieszka i trenuje w Dubaju, gdzie ma swoją bazę. Sezon zakończyła nieco wcześniej. Tym razem nie wystąpiła też w barwach reprezentacji Polski, która walczyła w kwalifikacjach BJK Cup w Gorzowie. Postawiła na dłuższy odpoczynek.

"Huśtawka emocji od ekscytacji po zwątpienie spowodowały wyczerpanie psychiczne. Chwile w których nie chciałam już dłużej wychodzić na kort, to one sprawiły, że zdecydowałam się zrobić dłuższą przerwę i skończyć sezon ciut wcześniej - wyjaśniała Magda Fręch.

Teraz wyskoczyła na wakacje i ładuje akumulatory, wygrzewając się na pięknej plaży. Gdzie wypoczywa? Tego Magdalena Fręch nie zdradziła. Zamiast konkretnej lokalizacji na Instagramie umieściła opis "Paradise" czyli "Raj". I malownicze fotki wyglądają rzeczywiście tak, jakby tenisistka wypoczywała w samym raju.

