W takich luksusach wypoczywa Iga Świątek na Mauritiusie! Zdjęcia robią wrażenie

O planach urlopowych i wakacjach Igi Świątek na Mauritiusie pisaliśmy tydzień temu. Tenisistka potwierdziła je w Gorzowie po ostatnim meczu w barwach reprezentacji Polski. - Urlop spędzę na Mauritiusie - zdradziła Iga. - W sumie będę miała 13 dni wolnego z czego 10 to prawdziwe wakacje.

Iga Świątek po dwóch kolejnych urlopach na Malediwach teraz wybrała luksusowy resort One&Only Le Saint Geran położony nad laguną na wschodnim wybrzeżu Mauritiusa. Apartamenty i wille mają bezpośredni dostęp do piaszczystej plaży. Goście mogą korzystać z włoskich i azjatyckich restauracji. Fani aktywnego wypoczynku mają do dyspozycji basen, korty tenisowe i padlowe i sprzęt do uprawiania sportów wodnych.

One&Only Le Saint Geran na Mauritiusie to jeden z resortów związanych jest z firmą LUX Tennis, z którą współpracuje wiele tenisowych gwiazd, w tym Iga Świątek. Polka gościła już w kurortach tej sieci w 2022 r. na wyspie Anguilla (Karaiby), a potem w latach 2023 i 2024 na Malediwach. Wszystko oczywiście w luksusowych 5-gwiazdkowych resortach, które na stronach internetowych zapraszały swoich gości na ekskluzywne tenisowe eventy z Igą Świątek. W programie były lekcje gry, pokazowe mecze oraz spotkania z polską gwiazdą i pamiątkowe zdjęcia. Oferty były skierowane tylko do gości hoteli, a limity uczestników zajęć były ściśle ograniczone. W podobnym stylu w ramach współpracy z firmą LUX Tennis wakacje spędzają takie tenisowe gwiazdy jak Garbine Muguruza, Martina Hingis, Daniił Miedwiediew, Paula Badosa czy David Ferrer.

Teraz też Iga Świątek w ramach umowy partnerskiej udzieli gościom resortu prywatnych lekcji. Firma zachęcała klientów do skorrzystania z tej wyjątkowej oferty.

"Zanurz się w tenisie światowej klasy w zapierającym dech w piersiach One&Only Le Saint Géran, w towarzystwie Igi Świątek, numer 1 na świecie i sześciokrotnej mistrzyni Wielkiego Szlema. Skorzystaj z ekskluzywnych sesji prywatnych i energetyzujących warsztatów grupowych prowadzonych przez Igę, znaną z precyzji, siły mentalnej i dynamicznej gry na całym korcie" - zachęcał potencjalnych gości pięciogwiazdkowy hotel. "Niezależnie od tego, czy chcesz udoskonalić swoją technikę, rozwinąć nastawienie, czy po prostu skorzystać z coachingu światowej klasy w luksusowej, wyspiarskiej scenerii, to wyjątkowa okazja, aby trenować z jedną z najbardziej inspirujących i dominujących zawodniczek współczesnego tenisa" - to dalsza treść oferty.

