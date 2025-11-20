Jelena Ostapenko w bikini na plaży! Zmora Igi Świątek pozdrawia z wakacji

Jelena Ostapenko jedna z najbardziej wyrazistych zawodniczek w tourze WTA. Chimeryczna mistrzyni Roland Garros 2017 na korcie jest bardzo nieprzewidywalna, a kiedy ma dobry dzień, jest groźna dla każdej rywalki. Przekonywała się o tym boleśnie Iga Świątek, której jeszcze nigdy nie udało się pokonać Łotyszki, choć próbowała już sześć razy.

Po wyczerpującym sezonie Jelena Ostapenko wyskoczyła na zasłużone wakacje. Wybrała Malediwy – bardzo ostatnio popularny kierunek wśród tenisistów. Turkusowa woda, biały piasek i gorące słońce przyciągają gwiazdy z kortów, które ładują akumulatory na rajskim archipelagu. "Raj na ziemi!" – tak Jelena Ostapenko skomentowała wakacyjne fotki z luksusowego resortu Baglioni. "Potrzebowałam ciszy po tym szalonym roku" – zwierzyła się fanom, serwując im zdjęcia z malowniczej plaży.

