Mama Wojciecha Szczęsnego wprost o występie syna w El Clasico. Wystarczyło jedno słowo

Mateusz Sobiecki
Mateusz Sobiecki
2025-10-27 18:25

Wojciech Szczęsny, mimo porażki Barcelony z Realem Madryt, może zaliczyć swój występ w El Clasico do udanych. Polski bramkarz obronił rzut karny i wielokrotnie ratował „Dumę Katalonii” przed utratą kolejnego gola. Wielkiej dumy z syna nie ukrywała Alicja Szczęsna, mama znakomitego golkipera. Oto, co napisała o jego występie!

  • FC Barcelona przegrała wielkie El Clasico z Realem Madryt 1:2
  • Od gorszego wyniku „Dumę Katalonii” ratował Wojciech Szczęsny, bramkarz Barcelony
  • Mama Szczęsnego, Alicja, z dumą skomentowała występ swojego syna

Real Madryt – FC Barcelona: „Królewscy” górą w El Clasico

Real Madryt wygrał z Barceloną 2:1 w hitowym meczu 10. kolejki hiszpańskiej La Liga i umocnił się na pozycji lidera. Spotkanie na Santiago Bernabeu obfitowało w emocje i interwencje VAR, a jednym z bohaterów był Wojciech Szczęsny, który w drugiej połowie obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Z powodu kontuzji w barwach Barcelony zabrakło Roberta Lewandowskiego.

Real - Barcelona: Historyczny wyczyn Wojciecha Szczęsnego! Po 34 latach

Dla „Królewskich” był to rewanż za poprzedni sezon, w którym wszystkie cztery „Gran Derbi” zakończyły się zwycięstwem Barcelony. Tym razem jednak Real od początku narzucił swoje tempo. Po dwóch nieuznanych akcjach Mbappe w końcu otworzył wynik w 22. minucie po podaniu Jude’a Bellinghama. Barcelona odpowiedziała trafieniem Fermina Lopeza, ale jeszcze przed przerwą Bellingham ponownie wpisał się na listę strzelców, dając gospodarzom prowadzenie 2:1.

Lewandowski kontuzjowany w meczu z Litwą. Nie zagra z Realem Madryt
16 zdjęć

Szczęsny obronił rzut karny. Jest komentarz jego mamy

Po zmianie stron Szczęsny popisał się kapitalną interwencją, broniąc rzut karny Mbappe. To bardzo ważny moment, który dał szansę Barcelonie na utrzymanie się w grze w El Clasico. Polski bramkarz jeszcze kilkukrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki.

Jego mama, Alicja, nie ukrywała wielkiej radości z występu syna. - Duma – napisała na Instagramie.

Mama Wojciecha Szczęsnego, Alicja Szczęsna
27 zdjęć

W końcówce Real kontrolował przebieg spotkania, a Barcelona – osłabiona brakiem Lewandowskiego, Raphinhi i zawieszonego trenera Hansiego Flicka – nie zdołała doprowadzić do wyrównania. Po dziewiątym zwycięstwie w sezonie Real prowadzi w tabeli z 27 punktami, o pięć wyprzedzając wicelidera z Katalonii.

QUIZ. Ile wiesz o Wojciechu Szczęsnym? Mniej niż 8/15 to wstyd!
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. Wojciech Szczęsny jest synem innego, znanego bramkarza. Podaj jego imię
Super Sport SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EL CLASICO
WOJCIECH SZCZĘSNY
FC BARCELONA