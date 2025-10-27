Mama Wojciecha Szczęsnego wprost o występie syna w El Clasico. Wystarczyło jedno słowo

FC Barcelona przegrała wielkie El Clasico z Realem Madryt 1:2

Real Madryt – FC Barcelona: „Królewscy” górą w El Clasico

Real Madryt wygrał z Barceloną 2:1 w hitowym meczu 10. kolejki hiszpańskiej La Liga i umocnił się na pozycji lidera. Spotkanie na Santiago Bernabeu obfitowało w emocje i interwencje VAR, a jednym z bohaterów był Wojciech Szczęsny, który w drugiej połowie obronił rzut karny wykonywany przez Kyliana Mbappe. Z powodu kontuzji w barwach Barcelony zabrakło Roberta Lewandowskiego.

Dla „Królewskich” był to rewanż za poprzedni sezon, w którym wszystkie cztery „Gran Derbi” zakończyły się zwycięstwem Barcelony. Tym razem jednak Real od początku narzucił swoje tempo. Po dwóch nieuznanych akcjach Mbappe w końcu otworzył wynik w 22. minucie po podaniu Jude’a Bellinghama. Barcelona odpowiedziała trafieniem Fermina Lopeza, ale jeszcze przed przerwą Bellingham ponownie wpisał się na listę strzelców, dając gospodarzom prowadzenie 2:1.

Po zmianie stron Szczęsny popisał się kapitalną interwencją, broniąc rzut karny Mbappe. To bardzo ważny moment, który dał szansę Barcelonie na utrzymanie się w grze w El Clasico. Polski bramkarz jeszcze kilkukrotnie ratował swój zespół przed utratą bramki.

Jego mama, Alicja, nie ukrywała wielkiej radości z występu syna. - Duma – napisała na Instagramie.

W końcówce Real kontrolował przebieg spotkania, a Barcelona – osłabiona brakiem Lewandowskiego, Raphinhi i zawieszonego trenera Hansiego Flicka – nie zdołała doprowadzić do wyrównania. Po dziewiątym zwycięstwie w sezonie Real prowadzi w tabeli z 27 punktami, o pięć wyprzedzając wicelidera z Katalonii.