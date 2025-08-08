Marcin Najman wystąpi w wyjątkowym show. I nie chodzi o walkę! Zobacz wideo

Marcin Najman wystąpi na festiwalu muzycznym Baltic Drive Festival
Marcin Najman to prawdziwa legenda polskiego show-biznesu. Były pięściarz, były mistrz Europy w kickboxingu, a obecnie gwiazda organizacji FAME jest człowiekiem wielu talentów. Jedną z pasji „Cesarza” jest muzyka. Jak wiadomo, Najman ukończył szkołę muzyczną i od pewnego czasu wypuszcza swoje utwory, które z większą lub mniejszą mocą, ale podbijają internet. Jednym z hitów jest „Jest jak jest”, który miał pojawić się nawet w preeliminacjach do Eurowizji.
Najman rozwija swoją pasję i po kilku publicznych występach rzuca się na głęboką wodę. „Cesarz” wystąpi już w piątek podczas Baltic Drive Festival na lotnisku Kołobrzeg-Podczele. To jeden z czołowych polskich festiwali. Fani z pewnością będą mogli usłyszeć jego popularne utwory.
„Muzyka to twoja siła” - krzyczał ze sceny Marcin Najman w wideo promującym wydarzenie. Wśród artystów na Baltic Drive Festival są m.in. Peja, Mr. Polska, Malik Montana, Modelki, Tede czy Paktofonika.
Czym jest Baltic Drive Festival?
Baltic Drive Festival to festiwal muzyczny i pirotechniczny, który odbywa się w dniach 8-10 sierpnia 2025 roku w Nadmorskim Parku Kultury na lotnisku Kołobrzeg–Podczele. Wśród osób, które wystąpią jest m.in. „Cesarz” Marcin Najman.
Bilety na wydarzenie są wciąż dostępne. Jednodniowy bilet na piątek i sobotę kosztuje 150 złotych, a wejście w niedzielę wynosi 80 złotych. Karnet trzydniowy z miejscem na polu namiotowym kosztuje 309 złotych.