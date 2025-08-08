Marcin Najman wystąpi w wyjątkowym show. I nie chodzi o walkę! Zobacz wideo

Marcin Najman wystąpi na festiwalu muzycznym Baltic Drive Festival

Marcin Najman to prawdziwa legenda polskiego show-biznesu. Były pięściarz, były mistrz Europy w kickboxingu, a obecnie gwiazda organizacji FAME jest człowiekiem wielu talentów. Jedną z pasji „Cesarza” jest muzyka. Jak wiadomo, Najman ukończył szkołę muzyczną i od pewnego czasu wypuszcza swoje utwory, które z większą lub mniejszą mocą, ale podbijają internet. Jednym z hitów jest „Jest jak jest”, który miał pojawić się nawet w preeliminacjach do Eurowizji.

Najman rozwija swoją pasję i po kilku publicznych występach rzuca się na głęboką wodę. „Cesarz” wystąpi już w piątek podczas Baltic Drive Festival na lotnisku Kołobrzeg-Podczele. To jeden z czołowych polskich festiwali. Fani z pewnością będą mogli usłyszeć jego popularne utwory.

„Muzyka to twoja siła” - krzyczał ze sceny Marcin Najman w wideo promującym wydarzenie. Wśród artystów na Baltic Drive Festival są m.in. Peja, Mr. Polska, Malik Montana, Modelki, Tede czy Paktofonika.

A to wszystko już w piątek ! Baltic Drive Festival 🔥Link do biletów w komentarzu.#promocja#reklama pic.twitter.com/A8veulwS0H— Marcin Najman (@MarcinNajman) August 6, 2025

Czym jest Baltic Drive Festival?

Baltic Drive Festival to festiwal muzyczny i pirotechniczny, który odbywa się w dniach 8-10 sierpnia 2025 roku w Nadmorskim Parku Kultury na lotnisku Kołobrzeg–Podczele. Wśród osób, które wystąpią jest m.in. „Cesarz” Marcin Najman.

Bilety na wydarzenie są wciąż dostępne. Jednodniowy bilet na piątek i sobotę kosztuje 150 złotych, a wejście w niedzielę wynosi 80 złotych. Karnet trzydniowy z miejscem na polu namiotowym kosztuje 309 złotych.