W lipcu Marcin Najman wygrał walkę każdy na każdego z "Boxdelem" i "Apostołem" Tomaszem Dorożałą na gali FAME 26: Gold. Przed nią niespodziewanie zyskał jeszcze jednego rywala, którym stał się... kucharz ze specjalnego programu "FAME 26 Chef". W trakcie programu transmitowanego na żywo było między nimi sporo złej krwi i nie brakowało docinek. W pewnym momencie Najman zaatakował nawet kucharza jajecznicą!

Marcin Najman starł się z kucharzem! Zaatakował go jajecznicą. Sceny

Najman znów starł się z kucharzem. Na środku ulicy!

To nie wybiło jednak z rytmu "Cesarza polskich freak-fightów", który zachował na tyle chłodną głowę, że zdołał wygrać swoją walkę. Najpierw wraz z "Boxdelem" wyeliminował "Apostoła", a następnie skorzystał z kontuzji ręki włodarza FAME i mógł świętować zwycięstwo. Kilka tygodni później z fanami w Olsztynie, gdzie postanowił się z nimi spotkać.

W pewnym momencie spotkanie zostało jednak przerwane przez wspomnianego wcześniej kucharza. Wszedł on w zgromadzoną grupkę i zaczął ostro dyskutować z Najmanem i jego ekipą. Jednemu z mężczyzn od początku się to nie spodobało i "zasymulował" nawet atak tacą trzymaną przez kucharza. Najman go jednak uspokajał, aż w końcu ten nie wytrzymał i wypchnął niechcianego gościa z tłumu.

"Podczas mojego spotkania z fanami w Olsztynie podbił kuchcik. Można by nawet powiedzieć wpadł i wypadł jednocześnie" - śmiał się po wszystkim gwiazdor FAME. Opublikował też wideo z całego zajścia, które znajdziesz poniżej.

Podczas mojego spotkania z Fanami w Olsztynie podbił kuchcik. Można by nawet powiedzieć wpadł i wypadł jednocześnie 😎🤣 pic.twitter.com/Nves86xZm8— Marcin Najman (@MarcinNajman) August 2, 2025

Gala FAME 27 we wrześniu. Czy zawalczy Najman?

Najbliższa gala FAME, na której mógłby zawalczyć Najman, odbędzie się już 6 września w Gliwicach. Jak na razie federacja ogłosiła dwa pojedynki zaplanowane na ten wieczór. W main evencie Tomasz Adamek zmierzy się w boksie z Roberto Soldiciem, a w klatce rękawice skrzyżują także Lexy Chaplin i "Sheeya". Czy w karcie walk znajdzie się miejsce dla popularnego "El Testosterona"? Odpowiedź na to pytanie poznamy w najbliższym czasie.