Mariusz Pudzianowski strasznie chudnie! Tak teraz wygląda, zdradził, ile waży

Mariusz Pudzianowski, znany ze swojej potężnej sylwetki, zaskakuje fanów radykalną zmianą wagi.

"Pudzian" zdradził, ile obecnie waży i ile kilogramów chce jeszcze zrzucić przed powrotem do klatki.

Zobacz, jak zmieniał się Mariusz Pudzianowski na przestrzeni lat i dlaczego jego obecna waga jest kluczowa dla jego kariery w MMA.

Mariusz Pudzianowski sportową karierę zaczynał jako kulturysta oraz strongman i w szczytowym momencie miał potężnie rozbudowaną muskulaturę. Jego waga przekraczała 150 kg! Po przejściu do sportów walki i skupieniu się na MMA "Pudzian" dobrze wiedział, że musi zrzucić wagę. Tylko w ten sposób mógł poprawić kondycję, która często była jego największym problemem na początku przygody w KSW. Dzięki innej diecie i treningowi Pudzianowski pozbył się wielu kilogramów mięśni. Właśnie ten pojedynek został unieważniony po tym, jak sędziowie orzekli kontrowersyjne zwycięstwo siłacza. Dzięki temu był szybszy i bardziej wytrzymał w klatce w czasie toczonych walk.

Najmniej w trakcie kariery w MMA Mariusz Pudzianowski ważył przed drugą walką z Jamesem Thompsonem czyli w 2011 roku - zaledwie 116 kg. Potem jednak jego waga wahała się w graniach 125-135 kg. Teraz "Pudzian" postanowił znów schudnąć, przygotowując się do powrotu do klatki.

Mariusz Pudzianowski teraz pod koniec marca ważył 137 kg i zapowiedział, że bierze się za intensywne zrzucanie zbędnych kilogramów. Teraz zaprezentował efekty. Na opublikowanym wideo, widać jak staje na wadze.

- No, Mariusz, chwila prawdy. Zobaczymy, czy udało się zgubić poniżej 130 kg... - rozpoczął. Po chwili waga pozazała wynik - 129,5 kg. - Urwało się 7-8 kg w dół, forma wykonana! - dodał zadowolony "Pudzian". - Nie jest źle! W dwa tygodnie urwałem dokładnie tyle, ile założyłem. Waga spadła poniżej 130 kg, a do celu brakuje już tylko 8 kg. Za jakieś 2-3 tygodnie powinienem dobić do normy 120-122 kg i wtedy będę gotowy na kolejny krok. Mariusz, już niedługo wracam. Jeszcze nie powiedziałem ostatniego słowa! - zdradził

Poniżej galeria zdjęć. Zobacz, jak zmieniał się Mariusz Pudzianowski.