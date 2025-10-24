Marta Nawrocka na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji kobiet. Nieprawdopodobne sceny! I jeszcze ten strój

Marta Nawrocka, żona prezydenta RP, odwiedziła zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet, co jest nietypowe w porównaniu do jej poprzedniczki.

Pierwsza dama zjadła śniadanie z piłkarkami, obejrzała film o ich drodze do Euro i otrzymała specjalną koszulkę reprezentacji z jej nazwiskiem i numerem 1.

Selekcjonerka Nina Patalon wyraziła zadowolenie z zainteresowania Marty Nawrockiej kobiecą piłką nożną.

Reprezentacja Polski kobiet przygotowuje się do towarzyskiego meczu z Holandią, który odbędzie się 24 października o godz. 18.

Marta Nawrocka na zgrupowaniu piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet

Jeszcze niedawno nikomu by nie przyszło do głowy to, że pierwsza dama może po prostu przyjść na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski kobiet. Marta Nawrocka jednak postanowiła wszystkich zaskoczyć i wytyczyć nowe trendy. Małżonka prezydenta RP w piątek, 24 października, pojawiła się "na kadrze". Pierwsza dama zjadła z piłkarkami śniadanie i obejrzała film dokumentujący drogę, którą przeszły nasze zawodniczki podczas eliminacji do kobiecego Euro.

Coraz częściej podbijacie światowe murawy, udowadniając, że piłka nożna to nie tylko domena mężczyzn. Jesteście inspiracją dla tysięcy dziewczynek w całej Polsce, a Wasze historie dowodem na to, że warto marzyć i spełniać sportowe marzenia

- mówiła poruszona Marta Nawrocka, która otrzymała od zawodniczek specjalną koszulkę reprezentacji. Na plecach znalazło się nazwisko prezydentowej i numer 1, nawiązujący najpewniej do funkcji, którą sprawuje żona Karola Nawrockiego.

Selekcjonerka Nina Patalon mówi o Marcie Nawrockiej

Pierwsza dama chętnie fotografowała się z naszymi reprezentantkami i robiła sobie z nimi zdjęcia. Zadowolona ze spotkania z Martą Nawrocką była selekcjonerka Nina Patalon.

Cieszy nas, że Pierwsza Dama interesuje się piłką nożną kobiet i chciała zobaczyć naszą drużynę z bliska. Takie gesty pokazują, że to, co robimy ma znaczenie i że wokół kobiecego futbolu buduje się coraz większe wsparcie

- podkreśliła trenerka.

Obecnie piłkarska reprezentacja Polski kobiet szykuje się do towarzyskiego meczu z Holandią. Spotkanie odbędzie się w piątek, 24 października, o godz.18. Biało-czerwone czeka ciężki bój, bowiem ich rywalki plasują się na 11. miejscu w rankingu FIFA. Mecz z Oranje będzie pierwszym spotkaniem Polek po turnieju Euro 2025. Przypomnijmy, że nasze zawodniczki zajęły trzecie miejsce w grupie i nie zdołały awansować do ćwierćfinału. Zostawiły jednak po sobie dobre wrażenie, szczególnie w ostatnim meczu, w którym pokonały Dunki 3:2 po golach Natalii Padilli-Bidas, Ewy Pajor i Martyny Wiankowskiej.

