Marta Nawrocka wyszła na boisko i zaczęła kopać piłkę. Wyjątkowe słowa o futbolu kobiet! [ZDJĘCIA]

Marta Nawrocka wyszła na boisko i zaczęła grać w piłkę

Marta Nawrocka, podobnie jak jej mąż i prezydent Karol Nawrocki, od samego początku wychodzi do ludzi. W pierwszych dniach prezydenckiej kadencji, Pierwsza Dama wybrała się na Podkarpacie. Tam wzięła udział w festiwalu kobiecego futbolu. Podkreśliła, że piłka nożna nie jest zarezerwowana jedynie dla mężczyzn.

– Wasza pasja i waleczność pokazują, że piłka nożna nie jest zarezerwowana wyłącznie dla mężczyzn – podkreśliła pierwsza dama RP Marta Nawrocka, otwierając w sobotę IV Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej w Tarnobrzegu. Było to jej pierwsze oficjalne wystąpienie od objęcia funkcji.

Nawrocka zwróciła uwagę, że turniej jest dowodem dynamicznego rozwoju kobiecego futbolu. – Jesteście przykładem ambicji, determinacji i prawdziwej drużynowej siły. Sport to nie tylko rywalizacja – to również przyjaźń, radość i emocje – powiedziała, życząc uczestniczkom bramek i spełnienia sportowych marzeń.

Zobacz zdjęcia z wizyty Marty Nawrockiej na Podkarpaciu w galerii poniżej. Jak jej poszło z piłką?

Czym jest Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej?

Podkarpacki Festiwal Piłki Nożnej Kobiecej to jedyne tego rodzaju wydarzenie w Polsce. Udział biorą w nim drużyny kobiece i dziewczęce w różnych kategoriach wiekowych – od najmłodszych po seniorki.

Doradca prezydenta ds. sportu Łukasz Witek wskazał w rozmowie z mediami, że imprezy tego typu są ważnym wsparciem dla rozwoju kobiecej piłki w Polsce.

Organizatorem festiwalu jest Podkarpacki Związek Piłki Nożnej. Jego prezesem jest Mieczysław Golba – senator PiS i bliski współpracownik szefa PZPN Cezarego Kuleszy.

