Mateusz Gamrot dusił Rafała Paczesia. Sceny! Nie zgadniesz, co zrobił stand-uper [WIDEO]

Mateusz Gamrot w nocy z sobotę na niedzielę przegrał swoją walkę w UFC

Tego samego dnia miała miejsce premiera nowego odcinka „Pacześ Show”

Gwiazdor organizacji UFC stoczył... mały sparing ze stand-uperem

Mateusz Gamrot dusił Rafała Paczesia. Sceny! [WIDEO]

Mateusz Gamrot pojawił się w najnowszym odcinku show najpopularniejszego polskiego stand-upera Rafała Paczesia. W „Pacześ Show” pojawił się razem z byłym mistrzem UFC w wadze półciężkiej Janem Błachowiczem. W pierwszej części programu Gamrot i Pacześ umówili się na... drobny sparing.

Tak wyglądał Mateusz Gamrot w debiucie w MMA! Niesamowita przemiana „Gamera” [GALERIA]

Gamrot w pewnym momencie chwycił za głowę stand-upera i lekko go poddusił. Pacześ nagle... sprowadził tę zabawę do parteru, gdzie wpadał jednak w kolejne pułapki zaplanowane przez Mateusza Gamrota i w końcu musiał się poddać, odklepując starcie.

Gamrot przegrał w UFC z legendarnym Charlesem Oliveirą

Mateusz Gamrot w nocy z soboty na niedzielę (11/12 października) walczył w UFC z legendą organizacji, Charlesem Oliveirą. Polak wskoczył do pojedynku w ostatniej chwili. Niestety, nie było to łatwo starcie dla „Gamera”. Polak w pierwszej rundzie miał duże problemy w parterze z Brazylijczykiem.

Niestety, druga odsłona wyglądała bardzo podobnie. Mateusz Gamrot szybko wylądował z rywalem w parterze. Tym razem Oliveira znalazł sposób na zakończenie pojedynku przed czasem, dusząc Polaka zza pleców.

Dotkliwa porażka Mateusza Gamrota w UFC. Legendarny Charles Oliveira zrobił z nim, co chciał

Była to czwarta porażka Mateusza Gamrota w organizacji UFC. „Gamer” przegrał z Guramem Kutateladze, Beneilem Dariushem, Danem Hookerem i teraz z Charlesem Oliveirą.