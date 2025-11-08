Miała być nową Marią Szarapową, jej karierę zatrzymała kontuzja. Zarabia tysiące złotych na odważnych zdjęciach

Sofja Żuk była typowana jako kolejna Maria Szarapowa

Utalentowana rosyjska tenisistka musiała jednak zakończyć karierę przez problemy ze zdrowiem

Teraz zarabia wielkie pieniądze, sprzedając zdjęcia na platformach dla dorosłych

Sofja Żuk przedwcześnie zakończyła karierę. Tak teraz zarabia

Kariera sportowa nie zawsze kończy się tak, jak planują to zawodnicy. Przekonała się o tym Sofja Żuk — utalentowana tenisistka, która z powodu poważnych problemów zdrowotnych musiała przedwcześnie zakończyć występy na korcie. 25-letnia zawodniczka, nie mogąc kontynuować sportowej drogi, znalazła inne źródło utrzymania. Najpierw zajęła się modelingiem, a następnie zaczęła publikować odważne zdjęcia w internecie, w tym na platformach dla dorosłych.

Piękna tenisistka zaczęła sprzedawać pikantne zdjęcia! Rzuciła karierę, a później zrzuciła ubrania. Monitor aż nam zaparował

Żuk przez lata była uważana za jedną z największych nadziei rosyjskiego tenisa. W przeszłości wygrała juniorski Wimbledon, podobnie jak Iga Świątek, i awansowała na 116. miejsce w światowym rankingu WTA. Jej rozwój przerwały jednak powtarzające się urazy. – Kontuzje pleców nie dawały mi spokoju. Mój kręgosłup przypomina kręgosłup 60-latki – mówiła w rozmowie z portalem tennisworldusa.org.

Sofja Żuk zarabiała wielkie pieniądze w kilka dni

W czasie kariery tenisowej Żuk zarobiła ponad 398 tysięcy dolarów, jednak – jak sama przyznała – jej nowe zajęcie przynosi znacznie wyższe dochody. – Stało się to dla mnie interesujące, ile można tam zarobić na przykład w ciągu tygodnia – bez publikowania żadnych nagich, deprawujących treści. Mój mąż i ja stwierdziliśmy: spróbujmy, co się stanie. I tak zarobiłam 4500 dolarów w pięć dni – tłumaczyła w rozmowie z sports.ru.

Początkowo Żuk publikowała w sieci zdjęcia w bieliźnie i stylizacjach z sesji modelingowych. Z czasem zaczęła dodawać coraz bardziej odważne fotografie, które szybko przyciągnęły uwagę internautów. Na jej profilu w mediach społecznościowych nie brakuje pochwał dotyczących urody, figury i wdzięku byłej tenisistki.

Choć kariera sportowa Sofii Żuk zakończyła się przedwcześnie, zawodniczka znalazła nowy sposób na życie i – jak sama przyznaje – czuje się w nim spełniona.