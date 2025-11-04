Mistrzyni Polski Fitness Bikini pakuje na siłowni aż wióry lecą. Ciało dopracowała do perfekcji

Zdjęcia mistrzyni Polski Bikini Fitness robią wrażenie

Magda Orzech to niezwykle interesująca postać w świecie sportów sylwetkowych. Mistrzyni Polski Bikini Fitness poza trenowaniem siebie trenuje też innych. Do tego jest psychologiem i psychodietetykiem. Jak czytamy na jej stronie internetowej, jej przygoda ze sportem zaczęła się od pływania, tenisa i jazdy konnej.

Jestem trenerem personalnym, psychologiem, psychodietetykiem i instruktorem Aqua Aerobic. Sport to moja pasja! Początkowo było to pływanie, tenis, jazda konna. Pracuje z kobietami i mężczyznami w różnym wieku, o różnej budowie ciała i celach, które sobie stawiają

- pisze o sobie Magda Orzech. Zdjęcia mistrzyni Polski Bikini Fitness robią wielkie wrażenie. Zarówno te z sali treningowej, z zawodów, jak i te z wakacji. Na fotografiach w naszej galerii widać wyraźnie, jak ciężko kulturystka zapracowała na takie ciało.

Magda Orzech radzi, jak jeść na wakacjach

Ze zdjęć, które Magda Orzech zamieszcza w mediach społecznościowych, wynika też, że jej pasją są podróże. Podczas wyjazdów zawodniczka jednak nie zapomina o treningach i odpowiednim odżywianiu. Nawet podczas wakacji typu all inclusive. Mistrzyni Polski Bikini Fitness ma nawet specjalne rady dla tych, którzy nie chcą przytyć w trakcie wyjazdu. Oto one:

Jedz podobne porcje jak w domu

Niech każdy posiłek składa się z porcji białka, węglowodanów i warzyw

Zabierz ze sobą saszetki z odżywką białkową, dzięki którym łatwo uzupełnisz białko, a ono zapewni sytość

Przed nałożeniem każdego posiłku przejdź się po całej restauracji i sprawdź, co możesz wybrać, żeby nie okazało się, że na końcu czekało coś najlepszego

Spróbuj lokalnych smaków, ale nie wszystkiego na raz i w ogromnych rozmiarach

Desery traktuj jako przyjemny dodatek, a nie główną atrakcję i sens życia

Próbuj lokalnych owoców

Pamiętaj o wodzie, bo drinki to nie to samo co nawodnienie, a przy okazji sporo kalorii

Wybieraj mięsa i ryby grillowane lub pieczone

Unikaj potraw smażonych i ciężkich sosów

Nie jedz "na zapas" bufet będzie też jutro

