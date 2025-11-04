Mistrzyni Polski Fitness Bikini pakuje na siłowni aż wióry lecą. Ciało dopracowała do perfekcji

Zdjęcia mistrzyni Polski Bikini Fitness robią wrażenie
Magda Orzech to niezwykle interesująca postać w świecie sportów sylwetkowych. Mistrzyni Polski Bikini Fitness poza trenowaniem siebie trenuje też innych. Do tego jest psychologiem i psychodietetykiem. Jak czytamy na jej stronie internetowej, jej przygoda ze sportem zaczęła się od pływania, tenisa i jazdy konnej.
Jestem trenerem personalnym, psychologiem, psychodietetykiem i instruktorem Aqua Aerobic. Sport to moja pasja! Początkowo było to pływanie, tenis, jazda konna. Pracuje z kobietami i mężczyznami w różnym wieku, o różnej budowie ciała i celach, które sobie stawiają
- pisze o sobie Magda Orzech. Zdjęcia mistrzyni Polski Bikini Fitness robią wielkie wrażenie. Zarówno te z sali treningowej, z zawodów, jak i te z wakacji. Na fotografiach w naszej galerii widać wyraźnie, jak ciężko kulturystka zapracowała na takie ciało.
Magda Orzech radzi, jak jeść na wakacjach
Ze zdjęć, które Magda Orzech zamieszcza w mediach społecznościowych, wynika też, że jej pasją są podróże. Podczas wyjazdów zawodniczka jednak nie zapomina o treningach i odpowiednim odżywianiu. Nawet podczas wakacji typu all inclusive. Mistrzyni Polski Bikini Fitness ma nawet specjalne rady dla tych, którzy nie chcą przytyć w trakcie wyjazdu. Oto one:
- Jedz podobne porcje jak w domu
- Niech każdy posiłek składa się z porcji białka, węglowodanów i warzyw
- Zabierz ze sobą saszetki z odżywką białkową, dzięki którym łatwo uzupełnisz białko, a ono zapewni sytość
- Przed nałożeniem każdego posiłku przejdź się po całej restauracji i sprawdź, co możesz wybrać, żeby nie okazało się, że na końcu czekało coś najlepszego
- Spróbuj lokalnych smaków, ale nie wszystkiego na raz i w ogromnych rozmiarach
- Desery traktuj jako przyjemny dodatek, a nie główną atrakcję i sens życia
- Próbuj lokalnych owoców
- Pamiętaj o wodzie, bo drinki to nie to samo co nawodnienie, a przy okazji sporo kalorii
- Wybieraj mięsa i ryby grillowane lub pieczone
- Unikaj potraw smażonych i ciężkich sosów
- Nie jedz "na zapas" bufet będzie też jutro
