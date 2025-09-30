Najlepszy pięściarz świata zatrzymany przez policję! Wszystko się nagrało, szalona jazda i broń w samochodzie

Po zwycięstwie nad Alvarezem Crawford wrócił do Omaha, gdzie mieszkańcy przygotowali mu gorące powitanie. Tysiące kibiców wyszły na ulice, aby świętować sukces swojego bohatera. Atmosfera radości szybko jednak przerodziła się w zdumienie, gdy podczas obchodów... policja zatrzymała samochód, którym poruszał się bokser.
Na nagraniu, które obiegło media na całym świecie, widać funkcjonariusza wycelowującego broń w stronę pojazdu. Crawford został zmuszony do opuszczenia samochodu z rękami uniesionymi do góry. Chwilę później został jednak zwolniony bez postawienia zarzutów.
Według pierwszego oświadczenia Omaha Police, powodem zatrzymania miała być "niebezpieczna jazda" sportowca. Funkcjonariusze poinformowali również, że podczas rozmowy z kierowcą zauważyli broń na podłodze pojazdu. Z tego względu wszyscy pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie auta przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa. Ostatecznie Crawford otrzymał mandat za lekkomyślne prowadzenie samochodu. Ustalono też, że jeden z członków jego ekipy ochroniarskiej miał przy sobie legalnie zarejestrowaną broń.
Cała sytuacja wzbudziła szerokie komentarze w lokalnych mediach. Burmistrz Omaha, John Ewing, opublikował oficjalne oświadczenie, w którym podkreślił wagę zdarzenia i konieczność pełnego wyjaśnienia sprawy. "Moje serce zamarło, gdy dowiedziałem się o tym, jak zakończył się dzień, który miał być świętem dla całego miasta" - napisał. Dodał, że relacje między mieszkańcami a policją wymagają nieustannej pracy nad wzajemnym zaufaniem i szacunkiem.
Szef miejscowej policji Todd Schmaderer zapowiedział wewnętrzne śledztwo. Wyniki mają zostać upublicznione, aby - jak zaznaczył burmistrz - zachować pełną transparentność wobec opinii publicznej.
