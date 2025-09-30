Najlepszy pięściarz świata zatrzymany przez policję! Wszystko się nagrało, szalona jazda i broń w samochodzie

Rafał Mandes
Rafał Mandes
2025-09-30 10:45

Kilka dni temu zachwycił w pojedynku z Saulem Canelo Alvarezem, teraz ponownie rozpisują się o nim media na całym globie. Terence "Bud" Crawford, bo to o nim mowa, wrócił do rodzinnej Omahy świętować wygraną nad Meksykaninem, ale najlepszy pięściarz świata w trakcie celebracji... został zatrzymany przez policję.

Terence Crawford i Saul Alvarez

i

Autor: Associated Press

Po zwycięstwie nad Alvarezem Crawford wrócił do Omaha, gdzie mieszkańcy przygotowali mu gorące powitanie. Tysiące kibiców wyszły na ulice, aby świętować sukces swojego bohatera. Atmosfera radości szybko jednak przerodziła się w zdumienie, gdy podczas obchodów... policja zatrzymała samochód, którym poruszał się bokser.

Brutalny nokaut na gali. Terence Crawford zmiótł rywala z ringu. Zobacz wideo

Na nagraniu, które obiegło media na całym świecie, widać funkcjonariusza wycelowującego broń w stronę pojazdu. Crawford został zmuszony do opuszczenia samochodu z rękami uniesionymi do góry. Chwilę później został jednak zwolniony bez postawienia zarzutów.

Terence Crawford zatrzymany przez policję w dramatycznych okolicznościach

Według pierwszego oświadczenia Omaha Police, powodem zatrzymania miała być "niebezpieczna jazda" sportowca. Funkcjonariusze poinformowali również, że podczas rozmowy z kierowcą zauważyli broń na podłodze pojazdu. Z tego względu wszyscy pasażerowie zostali poproszeni o opuszczenie auta przy zachowaniu procedur bezpieczeństwa. Ostatecznie Crawford otrzymał mandat za lekkomyślne prowadzenie samochodu. Ustalono też, że jeden z członków jego ekipy ochroniarskiej miał przy sobie legalnie zarejestrowaną broń.

Canelo Alvarez grozi Leo Messiemu! Wszystko przez jeden incydent, gwiazdor Argentyny ma się czego bać?

Cała sytuacja wzbudziła szerokie komentarze w lokalnych mediach. Burmistrz Omaha, John Ewing, opublikował oficjalne oświadczenie, w którym podkreślił wagę zdarzenia i konieczność pełnego wyjaśnienia sprawy. "Moje serce zamarło, gdy dowiedziałem się o tym, jak zakończył się dzień, który miał być świętem dla całego miasta" - napisał. Dodał, że relacje między mieszkańcami a policją wymagają nieustannej pracy nad wzajemnym zaufaniem i szacunkiem.

Szef miejscowej policji Todd Schmaderer zapowiedział wewnętrzne śledztwo. Wyniki mają zostać upublicznione, aby - jak zaznaczył burmistrz - zachować pełną transparentność wobec opinii publicznej.

Sensacyjny koniec walki Canelo Alvarez - Bivol! Meksykanin musiał przełknąć gorycz porażki! Hitowe starcie dla Bivola [WIDEO]

Andrzej Gołota na Targach Boksu w Kielcach
27 zdjęć
Bije mocniej niż Canelo. I są na to świadkowie. Rafał Wołczecki u Andrzeja Kostyry
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SAUL ALVAREZ
POLICJA