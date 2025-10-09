Najpiękniejsza lekkoatletka świata wyciągnięta z kina w trakcie seansu! O wszystkim opowiedziała, nie miała wyjścia

2025-10-09 15:14

Miała być chwila wytchnienia po intensywnych tygodniach treningów. Niemka Alica Schmidt, prawdziwa gwiazda mediów społecznościowych, określana przez dziennikarzy najpiękniejszą lekkoatletką na świecie, postanowiła spędzić spokojny wieczór w kinie. Jednak ten z pozoru zwyczajny plan zamienił się w sytuację, o której mówi dziś cała sportowa społeczność.

Zamiast spokojnego seansu – telefon z wiadomością, która natychmiast postawiła ją na nogi. Schmidt otrzymała wezwanie od kontrolerów antydopingowych. Jak się później okazało, musiała natychmiast opuścić salę kinową, by stawić się na obowiązkowe badanie. O całym zdarzeniu poinformowała swoich fanów w mediach społecznościowych, publikując na Instagramie zdjęcie charakterystycznych przyborów używanych podczas kontroli oraz dokładny czas (21:53), kiedy wszystko się wydarzyło.

Alica Schmidt wyciągnięta z kina. Dostała wezwanie od kontrolerów antydopingowych

"Zadzwonili do mnie, kiedy byłam w kinie. Po trzydziestu minutach musiałam przerwać film i pójść na test" – napisała w relacji. Dodała też, że telefony z komisji antydopingowej zawsze wykonywane są z anonimowych numerów, więc nie można oddzwonić. Gdyby przegapiła połączenie, uznano by to za niezaliczony test. Trzy takie przypadki w ciągu roku mogą skutkować nawet dyskwalifikacją – ryzykiem, na które żaden zawodowy sportowiec nie może sobie pozwolić.

Dla Schmidt to kolejny niełatwy moment w roku pełnym wyzwań. Po problemach zdrowotnych związanych z przebytą infekcją koronawirusem, forma zawodniczki nie wróciła jeszcze do dawnego poziomu. W tym sezonie zdecydowała się spróbować sił na nowym dystansie – 800 metrów, odchodząc tym samym od swojej dotychczasowej specjalności, biegu na 400 metrów, w którym przez lata reprezentowała Niemcy na najważniejszych imprezach międzynarodowych. Choć jej tegoroczny najlepszy wynik (2:03,21 min) wciąż nie wystarczył, by zakwalifikować się na mistrzostwa świata w Tokio, Schmidt nie zamierza się poddawać. Z determinacją podkreśla, że sezon był dla niej czasem nauki i odbudowy po trudnym okresie.

Zdarzenie z kontrolą dopingową, choć zaskakujące, pokazuje, jak rygorystyczne są zasady w świecie profesjonalnego sportu. Nawet w kinie, nawet późnym wieczorem – zawodnicy muszą być gotowi, by w każdej chwili potwierdzić swoją czystość i wiarygodność. Dla fanów Schmidt, którzy śledzą każdy jej krok w mediach społecznościowych, ta sytuacja była kolejnym dowodem na to, że życie sportowca to nie tylko blask fleszy i zdjęcia z treningów, ale również codzienna dyscyplina i ciągła gotowość do poświęceń.

