Najpiękniejsza polska siatkarka znalazła się pod ścianą! Prosi o pomoc wszystkich dookoła

Wielkie poszukiwania Martyny Grajber-Nowakowskiej!

Przyjmująca przez ostatnie dwa lata broniła barw Chemika Police. Siatkarka nie zrezygnowała z gry nawet w momencie, gdy pojawiły się problemy finansowe w klubie. Grajber-Nowakowska po tym okresie zdecydowała się podjąć ważną decyzję o przeprowadzce zagranicę. 30-latka została zawodniczką tureckiego zespołu Aydin Buyuksehir Belediyespor.

Małżeństwo na odległość

Jan Nowakowski ostatni sezon może zaliczyć do najlepszego pod względem zdobytych tytułów. Środkowy będąc w Bogdance LUK Lublin wywalczył mistrzostwo Polski, a także sięgnął po trofeum w pucharze Challenge. Siatkarz postanowił zmienić otoczenie i w sezonie 2025/2026 będzie grał w drużynie z Suwałk. Oznacza to związek na odległość ze swoją żoną, a dzielić ich będzie tysiące kilometrów.

Martyna Grajber-Nowakowska prosi o pomoc! Ogromny problem

Jak się okazuje, przeprowadzka Grajber-Nowakowskiej do Turcji to nie jest jej jedyny problem. Siatkarka wystosowała specjalny apel do swoich obserwatorów, aby ci pomogli jej w poszukiwaniach swoich ulubionych butów.

- Drogi instagramku! Wiem, że to poprzedni model moich ukochanych bucików i nigdzie nie mogę ich znaleźć, bo wyszedł nowy, ale może jest ktoś, kto widział, jakaś zagubiona chociaż jedną parę tych trzewików. Może zapałentały się gdzieś w magazynie albo sklepie. Proszę o pomoc! Płacę jak za prezydenta [oryg. pis.] - można przeczytać na profilu siatkarki.

Polka rozpocznie sezon w klubie dwoma meczami w tureckim pucharze, które odbędą się kolejno 7 i 8 października. Cztery dni później w pierwszym meczu ligowym jej zespół zmierzy się z Galatasaray.