Najpiękniejsza polska siatkarka opuściła Polskę! Wielka zmiana u Martyny Grajber

2025-09-12 13:39

Polskie siatkarki zakończyły już reprezentacyjny sezon i wracają do klubów. To nie dotyczy co prawda Martyny Grajber-Nowakowskiej, której brakowało w reprezentacji Polski, ale dla niej nowy sezon będzie wyjątkowy. Po głośnym powrocie do Polski znów postanowiła kontynuować karierę za granicą! To smutny moment dla fanów uznających ją za "najpiękniejszą polską siatkarkę".

Martyna Grajber-Nowakowska straciła miejsce w reprezentacji Polski, od kiedy selekcjonerem został Stefano Lavarini. Włoch skrupulatnie stawia na inne przyjmujące i nie widzi miejsca dla zawodniczki, która wcześniej była jedną z liderek kadry. Polskie siatkarki pod wodzą Lavariniego wróciły jednak do światowej czołówki, a w zakończonym właśnie sezonie reprezentacyjnym sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów i dotarły do ćwierćfinału mistrzostw świata. 30-letnia Grajber-Nowakowska kibicuje koleżankom na odległość, a o wkupienie się w łaski włoskiego trenera Polek powalczy w najbliższym sezonie w Turcji. Jest to jej drugi zagraniczny wyjazd w karierze.

Martyna Grajber-Nowakowska wyjechała z Polski do Turcji

Uznana przyjmująca ostatnie dwa lata spędziła w Chemiku Police, z którego nie odeszła nawet przed poprzednim sezonem, gdy klub zmagał się z wielkimi problemami finansowymi. Najgorsze udało się przetrwać, a kapitan zespołu po trudnym sezonie podjęła nowe wyzwanie. Grajber-Nowakowska została siatkarką tureckiego Aydin Buyuksehir Belediyespor. To spory cios dla jej fanów, których nie brakuje, a przyzwyczaili się już do gry ulubienicy w Tauron Lidze.

W dotychczasowej karierze 30-latka tylko jeden sezon (2022/23) spędziła poza Polską - we włoskim Pinerolo. Było to dla niej trudne doświadczenie, bo tęskniła za mężem - siatkarzem Janem Nowakowskim. Kolejne dwa lata spędzili bliżej siebie nad Wisłą, ale teraz czeka ich kolejna rozłąka. Grajber-Nowakowska przygotowuje się już do sezonu w Turcji i pokazała się nawet w nowych barwach.

"Kolejny sezon w biznesie" - napisała pod zdjęciem w granatowej koszulce Aydin Buyuksehir Belediyespor. Dołączyła też wiele wymownych hashtagów, jak np. "nowy rozdział". Najmocniej kciuki trzyma za nią mąż, który z mistrzowskiej drużyny Bogdanki LUK Lublin przeniósł się do Ślepska Malow Suwałki. Jesteśmy pewni, że w trakcie sezonu Grajber-Nowakowska i Nowakowski przy każdej możliwej okazji będą starać się spędzać wspólnie czas!

