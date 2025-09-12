Najpiękniejsza polska siatkarka opuściła Polskę! Wielka zmiana u Martyny Grajber

Martyna Grajber-Nowakowska straciła miejsce w reprezentacji Polski, od kiedy selekcjonerem został Stefano Lavarini. Włoch skrupulatnie stawia na inne przyjmujące i nie widzi miejsca dla zawodniczki, która wcześniej była jedną z liderek kadry. Polskie siatkarki pod wodzą Lavariniego wróciły jednak do światowej czołówki, a w zakończonym właśnie sezonie reprezentacyjnym sięgnęły po brązowy medal Ligi Narodów i dotarły do ćwierćfinału mistrzostw świata. 30-letnia Grajber-Nowakowska kibicuje koleżankom na odległość, a o wkupienie się w łaski włoskiego trenera Polek powalczy w najbliższym sezonie w Turcji. Jest to jej drugi zagraniczny wyjazd w karierze.

Martyna Grajber-Nowakowska wyjechała z Polski do Turcji

Uznana przyjmująca ostatnie dwa lata spędziła w Chemiku Police, z którego nie odeszła nawet przed poprzednim sezonem, gdy klub zmagał się z wielkimi problemami finansowymi. Najgorsze udało się przetrwać, a kapitan zespołu po trudnym sezonie podjęła nowe wyzwanie. Grajber-Nowakowska została siatkarką tureckiego Aydin Buyuksehir Belediyespor. To spory cios dla jej fanów, których nie brakuje, a przyzwyczaili się już do gry ulubienicy w Tauron Lidze.

W dotychczasowej karierze 30-latka tylko jeden sezon (2022/23) spędziła poza Polską - we włoskim Pinerolo. Było to dla niej trudne doświadczenie, bo tęskniła za mężem - siatkarzem Janem Nowakowskim. Kolejne dwa lata spędzili bliżej siebie nad Wisłą, ale teraz czeka ich kolejna rozłąka. Grajber-Nowakowska przygotowuje się już do sezonu w Turcji i pokazała się nawet w nowych barwach.

"Kolejny sezon w biznesie" - napisała pod zdjęciem w granatowej koszulce Aydin Buyuksehir Belediyespor. Dołączyła też wiele wymownych hashtagów, jak np. "nowy rozdział". Najmocniej kciuki trzyma za nią mąż, który z mistrzowskiej drużyny Bogdanki LUK Lublin przeniósł się do Ślepska Malow Suwałki. Jesteśmy pewni, że w trakcie sezonu Grajber-Nowakowska i Nowakowski przy każdej możliwej okazji będą starać się spędzać wspólnie czas!